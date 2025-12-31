USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Морось и сильный ветер

13:07 430

1 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи в некоторых местах возможна морось. Ожидается временное усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана, начиная с горных территорий, ожидаются осадки, снег. В отдельных местах возможно усиление осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Ночью в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.

Кроме того, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой сегодня, 31 декабря, и в последующие дни - 1-2 января в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в большинстве регионов.

В Баку и на Апшеронском полуострове, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кельбаджаре, Нафталане, Геранбое, Дашкесане в соответствии с оранжевым уровнем погодной опасности будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20.8-28.4 м/сек.

В Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязани, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Балакене, Закатале, Гахе, Кюрдамире, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачине, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Ленкорани, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Агсу, Шемахе, Гяндже, Кедабеке, Гёйгёле в соответствии с желтым уровнем погодной опасности будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 294
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
03:15 3381
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание
30 декабря 2025, 21:21 6440
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану...
11:40 869
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1779
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
09:53 1370
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
09:19 3982
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем?
03:48 2216

