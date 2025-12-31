USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии

Эльмир Алиев, отдел спорта
13:14 295

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Вугар Кярямов провел свой очередной бой. В японской Саитаме в новогоднем турнире организации Rizin ему противостоял 36-летний бразилец Клебер Коике Эрбст.

Поединок в полулегком весе (66 кг) завершился победой 36-летнего бразильца. Первый раунд 3-раундового боя остался за Вугаром, но в двух следующих, особенно в третьем, бразилец был лучше. Клебер выиграл единогласным решением судей.

Теперь у 33-летнего Вугара Кярямова 21 победа и 7 поражений в ММА. Вугар выступает в японской бойцовской организации Rizin с 2020 года. За это время он провел 11 боев, в которых одержал 7 побед и потерпел 4 поражения.

Его соперник Клебер Коике до сегодняшнего боя имел на своем счету 34 победы и 9 поражений в ММА.

