Рубио процитировал «Крестного отца» Лаврову

Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с российской делегацией во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Эр-Рияде использовал цитату из фильма «Крестный отец», чтобы разрядить атмосферу и «растопить лед». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, эпизод произошел в феврале на встрече представителей России и США в столице Саудовской Аравии. Рубио, сидя напротив Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова, вольно процитировал слова дона Вито Корлеоне. В оригинальной сцене глава мафиозного клана предупреждает сына об угрозах со стороны конкурентов, отмечая: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».

Как отмечает NYT, Рубио хотел подчеркнуть необходимость контактов между ядерными державами. На эту реплику «обычно хмурый» Лавров улыбнулся, утверждает газета.

По итогам тех переговоров МИД России сообщал, что стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и договорились о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины. Также тогда была достигнута договоренность о скорейшем назначении послов и начале консультаций по устранению ограничений в работе дипломатических представительств.