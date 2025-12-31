Евросоюз отказал Украине

Европейский союз отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение и не вводить углеродный налог на импорт «грязных» товаров с 1 января 2026 года. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Украина обращалась к Европейской комиссии с просьбой вывести ее из-под действия механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM (речь идет о «Механизме пограничной корректировки выбросов углерода» (англ. Carbon Border Adjustment Mechanism) или сокращенно CBAM – ред.), однако получила отказ.

«Украина также обращалась к комиссии с просьбой об исключении из правил в связи с масштабным ущербом, нанесенным ее энергетической инфраструктуре, но Брюссель настаивает на том, что воздействие на ее пострадавшую от войны экономику будет меньше, чем опасается Киев», — говорится в статье.

Ранее глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявляла, что без отсрочки введения CBAM страна может потерять 8% экспорта и 5% ВВП.

Налог начнет действовать с 1 января 2026 года.

Отметим, что CBAM — это механизм, разработанный ЕС для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов за счет компенсации так называемых углеродных утечек. Под ними понимаются выбросы, возникающие при производстве товаров за пределами Евросоюза в странах с менее жестким экологическим регулированием. Суть механизма заключается в том, что государства и зарубежные производители с более высоким уровнем выбросов должны уплачивать дополнительную пошлину при ввозе продукции в ЕС. Обязательное регулирование в рамках CBAM распространяется на шесть категорий товаров: цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергию и водород.