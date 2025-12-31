USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Евросоюз отказал Украине

13:32 214

Европейский союз отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение и не вводить углеродный налог на импорт «грязных» товаров с 1 января 2026 года. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Украина обращалась к Европейской комиссии с просьбой вывести ее из-под действия механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM (речь идет о «Механизме пограничной корректировки выбросов углерода» (англ. Carbon Border Adjustment Mechanism) или сокращенно CBAM – ред.), однако получила отказ.

«Украина также обращалась к комиссии с просьбой об исключении из правил в связи с масштабным ущербом, нанесенным ее энергетической инфраструктуре, но Брюссель настаивает на том, что воздействие на ее пострадавшую от войны экономику будет меньше, чем опасается Киев», — говорится в статье.

Ранее глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявляла, что без отсрочки введения CBAM страна может потерять 8% экспорта и 5% ВВП.

Налог начнет действовать с 1 января 2026 года.

Отметим, что CBAM — это механизм, разработанный ЕС для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов за счет компенсации так называемых углеродных утечек. Под ними понимаются выбросы, возникающие при производстве товаров за пределами Евросоюза в странах с менее жестким экологическим регулированием. Суть механизма заключается в том, что государства и зарубежные производители с более высоким уровнем выбросов должны уплачивать дополнительную пошлину при ввозе продукции в ЕС. Обязательное регулирование в рамках CBAM распространяется на шесть категорий товаров: цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергию и водород.

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 298
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3381
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6441
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 871
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1779
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1370
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3983
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5139
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2216

