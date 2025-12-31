Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…

В конце декабря дирекции национальных железнодорожных операторов Азербайджана, Ирана и России подвели итоги взаимодействия по Международному транспортному коридору «Север-Юг». На совещании в Москве был подписан протокол, закрепляющий комплексные сквозные тарифные ставки на перевозку грузов по западной ветке этой железнодорожной артерии. Принятое решение стало важным шагом к институционализации экономической логики маршрута, который постепенно выходит из стадии политического проекта и все отчетливее обретает черты полноценного транзитного коридора.

Оживают два важных железнодорожных проекта Почти одновременно директор по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хушанг Базванд заявил на полях международной транспортной выставки Iran Rail Expo 2025, что в течение следующего месяца иранская делегация посетит Россию для подписания контракта на строительство линии Решт-Астара. По его словам, иранская сторона приняла около 70 процентов предложений россиян по вопросам проектирования и реализации этого участка. Генеральным подрядчиком строительства выбрана крупная иранская инжиниринговая компания «Хатам аль-Анбия», связанная с Корпусом стражей исламской революции. Практически синхронно глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал, что во второй половине 2026 года в Зангезурском коридоре начнется строительство армянского участка «Маршрута Трампа». Таким образом, 2026 год может стать точкой одновременного старта двух ключевых железнодорожных проектов - линии Решт-Астара и Зангезурского коридора на территории Армении. Оба маршрута потенциально задействуются в пропуске грузов по западному сегменту МТК «Север-Юг», формируя альтернативную и более гибкую конфигурацию сухопутного сообщения между Россией, Южным Кавказом и Ираном.

Новые перспективы МТК «Север – Юг» Ключевая особенность западного, азербайджанского сегмента коридора «Север-Юг» заключается в его сопряженности со Срединным коридором, что открывает выход к портам Грузии и на железнодорожную сеть Турции. Дополнительным фактором усиления коридора становится его связка с Зангезурским маршрутом, который позволяет соединить в Нахчыванской автономии азербайджанскую и иранскую железные дороги и тем самым обеспечить прямой доступ к иранским портам в Персидском заливе. Напомним, именно возобновление сквозного движения через Зангезур до узлового перехода в Джульфе на ирано-азербайджанской границе являлось одной из ключевых целей поствоенного урегулирования, зафиксированного по итогам 44-дневной войны отдельным пунктом в Совместном трехстороннем заявлении. По сути, это один из главных практических интересов, который Россия увидела в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В равной степени и Баку важно сохранять заинтересованность Москвы, поскольку на начальном этапе эксплуатации маршрута сохраняется дефицит грузовой базы, а потому участие российских грузоотправителей критично для ускоренной «раскатки» магистрали.

Если отойти от стратегических планов и сосредоточиться на текущей экономической повестке, становится очевидно, что перед операторами железных дорог региона стоит целый комплекс задач, связанных с привлечением логистических компаний и грузоотправителей. В ходе московской встречи делегации трех железных дорог провели первичную оценку объемов перевозок на 2026 год и обсудили планы по привлечению на западный сегмент МТК неконтейнерных грузов, включая черные металлы, зерновые культуры, лес, бумагу и минеральные удобрения. Показательно, что в 2025 году грузопоток на азербайджано-иранском пункте пропуска Астара вырос почти на 60 процентов: было перевезено около 7,5 тысячи контейнеров, что свидетельствует о постепенном восстановлении доверия грузоотправителей к этому направлению. Декабрьские переговоры в Москве стали логичным продолжением договоренностей, заложенных в трехстороннем меморандуме между Россией, Азербайджаном и Ираном о повышении конкурентоспособности западного маршрута МТК «Север-Юг», подписанном 26 ноября в рамках проходившего в Баку 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. Согласованные сквозные тарифные ставки распространяются исключительно на железнодорожные перевозки и не затрагивают автомобильных перевозчиков. Тем не менее отраслевые эксперты считают, что это решение вносит необходимую ясность в экономику западной ветки МТК и позволяет операторам более точно планировать маршруты и издержки.

Набирают обороты поставки в Армению через Азербайджан На этом фоне закономерно возникает вопрос о транзитных тарифах для поставок из России в Армению через территорию Азербайджана. Новый маршрут прямого железнодорожного сообщения между Россией и Арменией, по всей видимости, будет постепенно набирать обороты. В частности, уже прорабатываются поставки на армянский рынок российских удобрений. По словам заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, речь идет о формировании сбалансированного двустороннего грузопотока, то есть о создании условий и для обратных поставок из Армении в Россию через азербайджанскую территорию - сценарий, который еще недавно казался крайне маловероятным. Но, как мы видим, политическая и экономическая конфигурация региона меняется достаточно быстро. Отдельного внимания заслуживает стратегия Еревана, который пытается выстраивать в Зангезуре новую инфраструктуру без опоры на «Российские железные дороги». Как и во внешней политике, расчет, по-видимому, строится на попытке сочетать условно евразийский и западный, евроамериканский векторы. Эта логика напрямую проецируется и на магистральные транспортные развязки. Евразийский компонент армянской политики выражается в текущей эксплуатации железнодорожной сети страны дочерней структурой РЖД - Южно-Кавказской железной дорогой. Речь идет в том числе о восстановлении заброшенных приграничных участков и устранении инфраструктурных «узких мест». На недавней встрече в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета, премьер-министр Армении Никол Пашинян перечислил участки на границе Армении и Азербайджана, где для организации движения требуется участие Южно-Кавказской железной дороги. Пашинян упомянул сектор Иджевана, Ерасха и Ахурика, то есть железнодорожные линии, соединяющие Армению с Азербайджаном, Нахчываном и Турцией. Российский президент согласился с тем, что эти вопросы будут включены в повестку работы российско-армянской межправительственной комиссии.

При этом развитие армянского участка Зангезурского коридора, который Ереван фактически передал на аутсорсинг американской стороне, Москву принципиально не тревожит. Если внимательно проанализировать реализацию транспортных положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, становится очевидно, что РЖД не играли в этих процессах активной роли. Причина лежит в экономической плоскости: для «Российских железных дорог» разрыв между капитальными затратами на новое строительство и потенциальной рентабельностью таких проектов слишком велик. Дополнительным фактором выступает устойчивое сокращение инвестиционной программы РЖД, объем которой в 2026 году составит 713,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2025-м он равнялся 890,9 миллиарда, а в 2024-м - 1,27 триллиона рублей. Проецируя эту динамику на армянские активы РЖД, выясняется, что для Москвы рациональнее дать политическое одобрение строительству новых линий другими игроками и сосредоточиться на эксплуатации и модернизации уже существующей инфраструктуры. Фактически именно эту линию и проводит в последние годы российская сторона.