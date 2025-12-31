USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Лондон и Париж приняли решение

14:23 1706

Великобритания и Франция готовы принять участие в наблюдательной операции «многонациональных сил» для обеспечения будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 31 декабря, сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники европейских дипломатов.

Согласно информации, британские и французские военные совместно с представителями ЕС уже разработали планы по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Более того, Франция и Великобритания готовы направить своих военных для участия в наблюдательной миссии даже без соответствующего мандата ООН или Европейского союза. Для этого им будет достаточно только согласия официального Киева.

По словам источников Die Welt, проект такой наблюдательной миссии предполагает, что французские и британские военные смогут при необходимости открывать огонь для поддержания перемирия. Кроме того, обсуждается участие военных других неназванных европейских стран. Дипломаты считают, что в первые месяцы перемирия численность таких «международных сил» может составить от 10 000 до 15 000 военных.

Предполагается, что «многонациональные силы» будут обеспечивать безопасность Украины с моря и воздуха также с территории соседних стран. Die Welt не называет их, однако предполагает, что большую роль в наблюдательной миссии может сыграть Турция - в особенности в акватории Черного моря.

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 142
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 2352
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 1462
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция; все еще актуально
30 декабря 2025, 23:54 5956
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе видео; обновлено 15:10
15:10 4714
Лондон и Париж приняли решение
Лондон и Париж приняли решение
14:23 1707
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 3028
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты; все еще актуально
30 декабря 2025, 22:09 10909
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 1101
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3702
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6775

