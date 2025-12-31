USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины

14:41 1464

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный до 31 декабря 2026 года станет президентом Украины. Такое мнение высказал Дэвид Игнатиус, колумнист The Washington Post.

По мнению Игнатиуса, Залужный возглавит правительство национального единства после того, как действующий глава государства Владимир Зеленский уйдет в отставку.

Среди кандидатов Игнатиуса также Владимир Зеленский — после победы на выборах, которые легитимизируют «мирное соглашение» с Россией; Кирилл Буданов — глава военной разведки ГУР; Олег Татаров — заместитель руководителя Офиса Зеленского, который контролирует внутренние дела и представляет «глубинное государство» (deep state); Виталий Шабунин — ведущий украинский антикоррупционный активист, его программа провозглашает: «Коррупция убивает. Проснитесь!»

Также Игнатиус сделал прогнозы, как будет продолжаться война. По его мнению, продолжится «кровавый тупик», а украинские беспилотники уничтожат российский теневой флот и сократят экспорт российских энергоносителей вдвое. Также он считает, что война распространится после того, как НАТО собьет российский дрон, который залетит в европейское воздушное пространство и будет угрожать катастрофе гражданского самолета.

Игнатиус не считает, что будет подписано мирное соглашение, которое предусматривает территориальный компромисс со стороны Украины и ее отказ от НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что Залужный планирует покинуть свою должность в первых числах 2026 года и вернуться в Украину. Но его медиасоветник Оксана Тороп опровергла эту информацию.

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 144
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
13:48 2353
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 1465
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
30 декабря 2025, 23:54 5956
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
15:10 4714
Лондон и Париж приняли решение
Лондон и Париж приняли решение
14:23 1708
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
12:20 3028
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол
30 декабря 2025, 22:09 10909
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 1101
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
03:15 3703
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание
30 декабря 2025, 21:21 6775

