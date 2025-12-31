По мнению Игнатиуса, Залужный возглавит правительство национального единства после того, как действующий глава государства Владимир Зеленский уйдет в отставку.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный до 31 декабря 2026 года станет президентом Украины. Такое мнение высказал Дэвид Игнатиус, колумнист The Washington Post.

Среди кандидатов Игнатиуса также Владимир Зеленский — после победы на выборах, которые легитимизируют «мирное соглашение» с Россией; Кирилл Буданов — глава военной разведки ГУР; Олег Татаров — заместитель руководителя Офиса Зеленского, который контролирует внутренние дела и представляет «глубинное государство» (deep state); Виталий Шабунин — ведущий украинский антикоррупционный активист, его программа провозглашает: «Коррупция убивает. Проснитесь!»

Также Игнатиус сделал прогнозы, как будет продолжаться война. По его мнению, продолжится «кровавый тупик», а украинские беспилотники уничтожат российский теневой флот и сократят экспорт российских энергоносителей вдвое. Также он считает, что война распространится после того, как НАТО собьет российский дрон, который залетит в европейское воздушное пространство и будет угрожать катастрофе гражданского самолета.

Игнатиус не считает, что будет подписано мирное соглашение, которое предусматривает территориальный компромисс со стороны Украины и ее отказ от НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что Залужный планирует покинуть свою должность в первых числах 2026 года и вернуться в Украину. Но его медиасоветник Оксана Тороп опровергла эту информацию.