Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный до 31 декабря 2026 года станет президентом Украины. Такое мнение высказал Дэвид Игнатиус, колумнист The Washington Post.
По мнению Игнатиуса, Залужный возглавит правительство национального единства после того, как действующий глава государства Владимир Зеленский уйдет в отставку.
Среди кандидатов Игнатиуса также Владимир Зеленский — после победы на выборах, которые легитимизируют «мирное соглашение» с Россией; Кирилл Буданов — глава военной разведки ГУР; Олег Татаров — заместитель руководителя Офиса Зеленского, который контролирует внутренние дела и представляет «глубинное государство» (deep state); Виталий Шабунин — ведущий украинский антикоррупционный активист, его программа провозглашает: «Коррупция убивает. Проснитесь!»
Также Игнатиус сделал прогнозы, как будет продолжаться война. По его мнению, продолжится «кровавый тупик», а украинские беспилотники уничтожат российский теневой флот и сократят экспорт российских энергоносителей вдвое. Также он считает, что война распространится после того, как НАТО собьет российский дрон, который залетит в европейское воздушное пространство и будет угрожать катастрофе гражданского самолета.
Игнатиус не считает, что будет подписано мирное соглашение, которое предусматривает территориальный компромисс со стороны Украины и ее отказ от НАТО.
Ранее СМИ сообщали, что Залужный планирует покинуть свою должность в первых числах 2026 года и вернуться в Украину. Но его медиасоветник Оксана Тороп опровергла эту информацию.