USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Худшее с 2017 года падение доллара

14:59 932

Американский доллар показывает самое большое падение с 2017 года. Уолл-стрит прогнозирует, что американская валюта будет слабой и в следующем году.

Financial Times передает, что в 2025 году доллар упал на 9,5% относительно корзины основных валют после того, как торговая война президента США Дональда Трампа вызвала опасения относительно перспектив крупнейшей экономики мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как надежного актива для инвесторов.

Наибольший рост среди основных валют относительно ослабленного доллара показал евро, подскочив почти на 14%, до более 1,17 доллара - уровня, который в последний раз наблюдался в 2021 году.

На падение доллара повлиял запуск Трампом тарифов против торговых партнеров США в апреле. В один момент доллар упал на 15% относительно основных валют. Возобновление Федеральной резервной системой снижения ставок в сентябре усилило давление на доллар.

По мнению специалистов, снижение ставок ФРС США может привести к падению курса доллара и в 2026 году. Банки Уолл-стрит прогнозируют, что евро укрепится до 1,20 доллара к концу 2026 года, а фунт поднимется с текущего уровня 1,33 доллара до 1,36 доллара.

Аналитики говорят, что курс доллара в 2026 году будет зависеть от кандидата Трампа на должность председателя ФРС США. Его дальнейшее падение вероятнее, если глава центробанка будет склонен подчиняться требованиям Белого дома по более глубокому снижению ставок.

Несмотря на падение доллара, специалисты оптимистично настроены относительно перспектив экономики США. По их мнению, бум инвестиций в искусственный интеллект обеспечит более быстрый рост американской экономики по сравнению с Европой в следующем году.

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 152
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 2354
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 1468
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция; все еще актуально
30 декабря 2025, 23:54 5956
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе видео; обновлено 15:10
15:10 4715
Лондон и Париж приняли решение
Лондон и Париж приняли решение
14:23 1711
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 3029
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты; все еще актуально
30 декабря 2025, 22:09 10909
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 1102
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3703
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6775

ЭТО ВАЖНО

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 152
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 2354
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 1468
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция; все еще актуально
30 декабря 2025, 23:54 5956
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе видео; обновлено 15:10
15:10 4715
Лондон и Париж приняли решение
Лондон и Париж приняли решение
14:23 1711
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 3029
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты; все еще актуально
30 декабря 2025, 22:09 10909
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 1102
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3703
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6775
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться