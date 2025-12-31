Худшее с 2017 года падение доллара

Financial Times передает, что в 2025 году доллар упал на 9,5% относительно корзины основных валют после того, как торговая война президента США Дональда Трампа вызвала опасения относительно перспектив крупнейшей экономики мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как надежного актива для инвесторов.

Американский доллар показывает самое большое падение с 2017 года. Уолл-стрит прогнозирует, что американская валюта будет слабой и в следующем году.

Наибольший рост среди основных валют относительно ослабленного доллара показал евро, подскочив почти на 14%, до более 1,17 доллара - уровня, который в последний раз наблюдался в 2021 году.

На падение доллара повлиял запуск Трампом тарифов против торговых партнеров США в апреле. В один момент доллар упал на 15% относительно основных валют. Возобновление Федеральной резервной системой снижения ставок в сентябре усилило давление на доллар.

По мнению специалистов, снижение ставок ФРС США может привести к падению курса доллара и в 2026 году. Банки Уолл-стрит прогнозируют, что евро укрепится до 1,20 доллара к концу 2026 года, а фунт поднимется с текущего уровня 1,33 доллара до 1,36 доллара.

Аналитики говорят, что курс доллара в 2026 году будет зависеть от кандидата Трампа на должность председателя ФРС США. Его дальнейшее падение вероятнее, если глава центробанка будет склонен подчиняться требованиям Белого дома по более глубокому снижению ставок.

Несмотря на падение доллара, специалисты оптимистично настроены относительно перспектив экономики США. По их мнению, бум инвестиций в искусственный интеллект обеспечит более быстрый рост американской экономики по сравнению с Европой в следующем году.