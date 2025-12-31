Один удар ракетного комплекса «Орешник» за минуту уничтожил завод «Южмаш» в столице Днепропетровской области в Украине. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он напомнил, что это построенное еще при СССР предприятие было уникальным. Территория завода включала от пяти до семи подземных этажей на случай ядерной войны. После единственного удара «Орешника» завода не стало. «Я уже не говорю, сколько людей погибло», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что после первого применения «Орешника» президент РФ Владимир Путин категорически отвергал предложение нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.