Страны-члены ЕС планируют принять 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Welt.

По данным европейских дипломатов, планы включают ограничения на поездки и заморозку активов в ЕС для лиц и организаций с особым акцентом на тех, кто ответственен за похищение и идеологическое перевоспитание украинских детей.

Также планируется дальнейшее введение санкций в энергетическом и банковском секторах. Планируется устранить лазейки, позволяющие обходить действующие санкции.

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность запрета импорта российского урана, тем самым вводя санкции против «Росатома», к чему призывают многочисленные государства-члены. В то же время Франция и Бельгия сопротивляются.

По данным дипломатических источников, эти страны также могли бы покупать уран, необходимый для работы своих атомных электростанций в Южной Африке, Австралии или Канаде, хотя и по более высоким ценам.

Как известно, последний пакет санкций ЕС был принят 23 октября. Ключевые меры включали в себя полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027 года и санкции против компаний третьих стран, включая китайские нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры, покупающие российскую сырую нефть.