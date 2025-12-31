У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая

По сообщению сингапурских СМИ, инцидент произошел в августе этого года, суд над неудавшимся грабителем по имени Лю Мин завершился несколько дней назад. Китайца приговорили к 20 месяцам лишения свободы. 26‑летний Лю Мин признал себя виновным по одному пункту обвинения в краже. Суд установил, что преступление финансировалось преступным синдикатом и представляло серьезную угрозу безопасности авиации и общественному доверию.

Личность азербайджанца не раскрывается, однако сообщается, что эта «важная персона» летела в Сингапур вместе с супругой, и попытка кражи провалилась именно благодаря бдительности последней.

Азербайджанский пассажир вечером 7 августа сел на рейс SQ495, чтобы вылететь из Дубая в Сингапур. Лю также находился в салоне бизнес‑класса. Потерпевший сидел на пять рядов впереди, а его жена — в одном ряду перед Лю. Мужчины ранее знакомы не были.

Прокуратура установила, что Лю поднялся на борт с явным намерением украсть ценные вещи у пассажиров бизнес‑класса. Его действиями руководил и финансировал преступный синдикат.

8 августа после окончания ужина и приглушения света в салоне Лю покинул свое место, пока члены экипажа находились в кладовой за задвинутыми шторами. В этот момент потерпевший спал, а его жена только проснулась после короткого сна. Лю открыл багажное отделение над сиденьем потерпевшего, вынул его ручную кладь и отнес ее на свое место. Жена потерпевшего заметила это и сразу подошла к Лю, спросив, принадлежит ли ему сумка. Не сумев понять его ответ из‑за языкового барьера, она сообщила о происходящем бортпроводникам. После этого Лю вернул нераскрытую сумку в багажное отделение и вернулся на свое место.