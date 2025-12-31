USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая

главное на этот час
Отдел информации
15:41 759

Гражданин Китая, пытавшийся украсть ручную кладь 52‑летнего гражданина Азербайджана, летевшего бизнес‑классом рейсом Singapore Airlines из Дубая в Сингапур, арестован.

По сообщению сингапурских СМИ, инцидент произошел в августе этого года, суд над неудавшимся грабителем по имени Лю Мин завершился несколько дней назад. Китайца приговорили к 20 месяцам лишения свободы. 26‑летний Лю Мин признал себя виновным по одному пункту обвинения в краже. Суд установил, что преступление финансировалось преступным синдикатом и представляло серьезную угрозу безопасности авиации и общественному доверию.

Благодаря бдительности супруги гражданина Азербайджана попытка кражи провалилась

Личность азербайджанца не раскрывается, однако сообщается, что эта «важная персона» летела в Сингапур вместе с супругой, и попытка кражи провалилась именно благодаря бдительности последней.

Азербайджанский пассажир вечером 7 августа сел на рейс SQ495, чтобы вылететь из Дубая в Сингапур. Лю также находился в салоне бизнес‑класса. Потерпевший сидел на пять рядов впереди, а его жена — в одном ряду перед Лю. Мужчины ранее знакомы не были.

Прокуратура установила, что Лю поднялся на борт с явным намерением украсть ценные вещи у пассажиров бизнес‑класса. Его действиями руководил и финансировал преступный синдикат.

8 августа после окончания ужина и приглушения света в салоне Лю покинул свое место, пока члены экипажа находились в кладовой за задвинутыми шторами. В этот момент потерпевший спал, а его жена только проснулась после короткого сна. Лю открыл багажное отделение над сиденьем потерпевшего, вынул его ручную кладь и отнес ее на свое место. Жена потерпевшего заметила это и сразу подошла к Лю, спросив, принадлежит ли ему сумка. Не сумев понять его ответ из‑за языкового барьера, она сообщила о происходящем бортпроводникам. После этого Лю вернул нераскрытую сумку в багажное отделение и вернулся на свое место.

Замгоспрокурора Сингапура отметил, что неоднократные кражи на борту самолетов сингапурской национальной авиакомпании могут нанести ущерб ее репутации и подорвать туристическую индустрию страны

Члены экипажа осмотрели багаж и подтвердили, что ничего не пропало. Однако в сумке находились ценные вещи на сумму более 100 тысяч сингапурских долларов (около $80 тысяч). В числе содержимого были наличные деньги в различных валютах на сумму около 12 тысяч сингапурских долларов, ноутбук Huawei стоимостью примерно 2100 долларов, 56 сигар стоимостью более 5400 долларов, часы Chopard стоимостью более 35 тысяч долларов и часы Audemars Piguet стоимостью более 51 тысячи долларов.

Перед посадкой бортпроводники уведомили наземный персонал. По прибытии в аэропорт Чанги сотрудники полиции арестовали Лю и составили официальный протокол.

В ходе расследования Лю отказался сотрудничать. Он отрицал кражу и утверждал, что перепутал сумку потерпевшего со своей, поскольку хотел забрать туалетные принадлежности. Следователи сочли это объяснение несостоятельным, поскольку сумка Лю отличалась по внешнему виду и материалу и оставалась в багажном отделении над его собственным сиденьем.

Заместитель государственного прокурора Чеа Вэньцзе требовал приговорить обвиняемого к тюремному сроку от 20 до 24 месяцев, заявив, что преступление затрагивает общественные интересы. Он отметил, что неоднократные кражи на борту самолетов сингапурской национальной авиакомпании могут нанести ущерб ее репутации и подорвать туристическую индустрию страны. Прокурор также подчеркнул практическую сложность выявления краж на борту самолета, указав, что пассажиры не могут постоянно следить за своими вещами, а бортпроводники не в состоянии наблюдать за каждым пассажиром на протяжении всего полета.

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 159
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 2359
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 1472
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция; все еще актуально
30 декабря 2025, 23:54 5957
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе видео; обновлено 15:10
15:10 4716
Лондон и Париж приняли решение
Лондон и Париж приняли решение
14:23 1716
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 3030
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты; все еще актуально
30 декабря 2025, 22:09 10909
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 1103
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3703
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6775

