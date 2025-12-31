USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина

16:05 165

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Александр Романенков 31 декабря дал брифинг, посвященный произошедшей два дня назад «атаке» украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Генерал-майор, в частности, заявил следующее: в период с 28 по 29 декабря украинские БПЛА самолетного типа предприняли попытку атаки на валдайскую резиденцию президента РФ. Атака была обнаружена около 19:20 28 декабря; беспилотники, действуя на предельно малых высотах, летели из Сумской и Черниговской областей Украины; нанесение удара осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей; в атаке участвовал 91 беспилотник, все они были уничтожены средствами ПВО. Разрушений нет, резиденция не пострадала.

Минобороны также опубликовало карту «атаки» на резиденцию Путина на Валдае.

Также Минобороны РФ опубликовало видеозапись с одним из сбитых дронов. На кадрах виден корпус черного беспилотника, который лежит в лесной местности.

Первым о попытке атаки украинских дронов на резиденцию президента РФ на Валдае 29 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия после этого изменит переговорную позицию по Украине. Украинский президент Владимир Зеленский назвал «фейком» заявления об атаке. По его словам, Москва таким образом готовит почву для ударов по правительственным зданиям в Киеве и хочет подорвать прогресс в мирных переговорах между Украиной и США.

В Кремле попытку атаки на резиденцию назвали «террористическим актом», который был направлен не только против президента РФ, но и против президента США Дональда Трампа, а также на срыв мирных переговоров. В Кремле отказались предъявлять улики налета дронов, отметив, что «это скорее тема для наших военных».

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 166
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 2360
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 1476
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция; все еще актуально
30 декабря 2025, 23:54 5957
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе видео; обновлено 15:10
15:10 4717
Лондон и Париж приняли решение
Лондон и Париж приняли решение
14:23 1716
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 3032
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты; все еще актуально
30 декабря 2025, 22:09 10909
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 1104
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3704
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6775

ЭТО ВАЖНО

В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 166
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 2360
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 1476
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция; все еще актуально
30 декабря 2025, 23:54 5957
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе видео; обновлено 15:10
15:10 4717
Лондон и Париж приняли решение
Лондон и Париж приняли решение
14:23 1716
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 3032
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты; все еще актуально
30 декабря 2025, 22:09 10909
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 1104
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3704
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6775
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться