В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Александр Романенков 31 декабря дал брифинг, посвященный произошедшей два дня назад «атаке» украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
Генерал-майор, в частности, заявил следующее: в период с 28 по 29 декабря украинские БПЛА самолетного типа предприняли попытку атаки на валдайскую резиденцию президента РФ. Атака была обнаружена около 19:20 28 декабря; беспилотники, действуя на предельно малых высотах, летели из Сумской и Черниговской областей Украины; нанесение удара осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей; в атаке участвовал 91 беспилотник, все они были уничтожены средствами ПВО. Разрушений нет, резиденция не пострадала.
Минобороны также опубликовало карту «атаки» на резиденцию Путина на Валдае.
Также Минобороны РФ опубликовало видеозапись с одним из сбитых дронов. На кадрах виден корпус черного беспилотника, который лежит в лесной местности.
Первым о попытке атаки украинских дронов на резиденцию президента РФ на Валдае 29 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия после этого изменит переговорную позицию по Украине. Украинский президент Владимир Зеленский назвал «фейком» заявления об атаке. По его словам, Москва таким образом готовит почву для ударов по правительственным зданиям в Киеве и хочет подорвать прогресс в мирных переговорах между Украиной и США.
В Кремле попытку атаки на резиденцию назвали «террористическим актом», который был направлен не только против президента РФ, но и против президента США Дональда Трампа, а также на срыв мирных переговоров. В Кремле отказались предъявлять улики налета дронов, отметив, что «это скорее тема для наших военных».