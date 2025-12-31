В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Александр Романенков 31 декабря дал брифинг, посвященный произошедшей два дня назад «атаке» украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Генерал-майор, в частности, заявил следующее: в период с 28 по 29 декабря украинские БПЛА самолетного типа предприняли попытку атаки на валдайскую резиденцию президента РФ. Атака была обнаружена около 19:20 28 декабря; беспилотники, действуя на предельно малых высотах, летели из Сумской и Черниговской областей Украины; нанесение удара осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей; в атаке участвовал 91 беспилотник, все они были уничтожены средствами ПВО. Разрушений нет, резиденция не пострадала.

Минобороны также опубликовало карту «атаки» на резиденцию Путина на Валдае.