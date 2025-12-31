USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Масштабная операция в Турции

125 задержанных
16:19 1364

В ряде регионов Турции проведена очередная операция против террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

По словам министра, в рамках операции, проведенной в 25 провинциях, задержаны 125 человек.

Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 257
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 399
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
15:41 2902
В Новом году конец света
В Новом году конец света
00:59 6980
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 770
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции
16:19 1365
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
16:05 1988
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
13:48 3611
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 3167
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
30 декабря 2025, 23:54 6278
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
15:10 5227

