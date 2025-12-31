Масштабная операция в Турции

В ряде регионов Турции проведена очередная операция против террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.
По словам министра, в рамках операции, проведенной в 25 провинциях, задержаны 125 человек.
“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 31, 2025
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli,… pic.twitter.com/9rw4jRleWW