Франция запрещает соцсети для детей

Франция намерена запретить использование соцсетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на текст соответствующего законопроекта. Его обсуждение в парламенте пройдет в начале января.

По данным портала, в проекте закона содержится предложение — запретить использование мобильных телефонов в средних школах. Источники издания уточнили, что документ составлен «в соответствии с европейским законодательством».

«Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками», — сказано в документе. В числе таких рисков в правительстве назвали «воздействие неприемлемого контента», буллинг и нарушение сна.

RTL уточняет, что во Франции с 2018 года запрещено использование мобильных телефонов в классах от дошкольного до среднего уровня, но «иногда бывает сложно обеспечить соблюдение» этой нормы.

В начале декабря Австралия первой в мире запретила пользоваться соцсетями лицам младше 16 лет. Основные платформы, включая Facebook, Instagram и TikTok, обязаны удалить аккаунты несовершеннолетних. Штрафы за неисполнение достигают 74 млн австр. долларов.