Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку

В публикации на своей странице в Instagram Олд отметил первым делом, что данное новогоднее обращение для него последнее в статусе посла Великобритании в Азербайджане.

Посол Великобритании в Баку Фергус Олд опубликовал новогоднее видеообращение, в котором подвел итоги ключевых событий в двусторонних отношениях в 2025 году.

«Главным событием (2025 – ред.) года стало решение государственного министра Стивена Даути и президента Азербайджана Ильхама Алиева вывести наши отношения на новый уровень путем подписания Соглашения о стратегическом партнерстве. В декабре государственный министр обороны лорд Вернон Коакер и торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс провели двусторонние встречи, посвященные вопросам обороны и безопасности, торговли и инвестиций, а также образования и инноваций», - заявил посол.

Олд также подчеркнул, что в 2025 году посетил Лачин и город Шуша, назвав эту поездку «несравненной». «Построенное нами стратегическое партнерство - это не только формальные соглашения между правительствами. Это и бизнес, создающий рост, и уникальный опыт азербайджанских студентов в британских университетах, и новые дружеские связи между нашими культурами. С нетерпением жду, что принесет новый год», - добавил дипломат.