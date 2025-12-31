USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку

Посол Великобритании в Баку Фергус Олд опубликовал новогоднее видеообращение, в котором подвел итоги ключевых событий в двусторонних отношениях в 2025 году.

В публикации на своей странице в Instagram Олд отметил первым делом, что данное новогоднее обращение для него последнее в статусе посла Великобритании в Азербайджане.

«Главным событием (2025 – ред.) года стало решение государственного министра Стивена Даути и президента Азербайджана Ильхама Алиева вывести наши отношения на новый уровень путем подписания Соглашения о стратегическом партнерстве. В декабре государственный министр обороны лорд Вернон Коакер и торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс провели двусторонние встречи, посвященные вопросам обороны и безопасности, торговли и инвестиций, а также образования и инноваций», - заявил посол.

Олд также подчеркнул, что в 2025 году посетил Лачин и город Шуша, назвав эту поездку «несравненной». «Построенное нами стратегическое партнерство - это не только формальные соглашения между правительствами. Это и бизнес, создающий рост, и уникальный опыт азербайджанских студентов в британских университетах, и новые дружеские связи между нашими культурами. С нетерпением жду, что принесет новый год», - добавил дипломат.

Протесты в Иране: уже есть арестованные
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
В Новом году конец света
Масштабная операция в Турции
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
