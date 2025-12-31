Новая премия лучшим футболистам

ФИФА объявила о создании новой премии для лучших футболистов по итогам года. Федерация будет вручать новую награду в рамках партнерства со Спортивным советом Дубая (DSC). Первая церемония награждения состоится в 2026 году в Дубае.

«Начиная с 2026 года это мероприятие станет единственной официальной ежегодной церемонией награждения ФИФА, которая соберет самых влиятельных деятелей футбола со всего мира, отмечая лучших игроков, команды и достижения прекрасной игры за прошедший год», — говорится в сообщении на сайте ФИФА.

ФИФА определяет лучшего футболиста года с 1991-го. Организация самостоятельно вручала награду до 2009 года, с 2010-го по 2015-й приз вручался совместно с France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания («Золотой мяч») и по версии ФИФА (FIFA Best).