USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Новая премия лучшим футболистам

16:57 751

ФИФА объявила о создании новой премии для лучших футболистов по итогам года. Федерация будет вручать новую награду в рамках партнерства со Спортивным советом Дубая (DSC). Первая церемония награждения состоится в 2026 году в Дубае.

«Начиная с 2026 года это мероприятие станет единственной официальной ежегодной церемонией награждения ФИФА, которая соберет самых влиятельных деятелей футбола со всего мира, отмечая лучших игроков, команды и достижения прекрасной игры за прошедший год», — говорится в сообщении на сайте ФИФА.

ФИФА определяет лучшего футболиста года с 1991-го. Организация самостоятельно вручала награду до 2009 года, с 2010-го по 2015-й приз вручался совместно с France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания («Золотой мяч») и по версии ФИФА (FIFA Best).

Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 261
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 401
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая главное на этот час
15:41 2903
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном; все еще актуально
00:59 6982
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 773
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции 125 задержанных
16:19 1367
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина
В Москве отчитались о попытке атаки на резиденцию Путина новость дополнена
16:05 1991
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 3612
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
В Америке сделали прогноз, кто станет президентом Украины
14:41 3170
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция; все еще актуально
30 декабря 2025, 23:54 6278
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе
Разведка Украины заявила об ударе по НПЗ и порту Туапсе видео; обновлено 15:10
15:10 5227

ЭТО ВАЖНО

