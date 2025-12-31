ХАМАС дали срок

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп на встрече договорились предоставить ХАМАС двухмесячный срок для разоружения. Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Утверждается, что стороны также согласовали практические критерии разоружения, одним из ключевых пунктов названо уничтожение разветвленной сети туннелей в Газе.

Напомним, после встречи Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес группировки.

«ХАМАС будет предоставлен очень короткий срок для разоружения. Если они не разоружатся, как договорились… тогда им придется дорого за это заплатить», — заявил президент США.