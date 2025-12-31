Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!

Уходящий 2025 год запомнится нам не только войнами, кризисами и политическими разворотами, но и тем, как природа вновь напомнила о себе языком, не нуждающимся в переводе. С точки зрения климата 2025 год стал одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений, а по совокупности последствий - одним из самых тревожных. Он словно бы подвел черту под эпохой иллюзий о «контролируемом потеплении» и окончательно перевел климатический кризис из области прогнозов в сферу повседневного опыта.

Эксперты давно предупреждали, что удержание глобального роста температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия, зафиксированного в Парижском соглашении 2015 года, является критическим порогом, от которого зависят миллионы жизней и устойчивость экосистем. В 2025 году впервые с момента принятия Парижского соглашения порог в 1,5 градуса Цельсия был превышен не в виде отдельного температурного всплеска, а как среднее значение за трехлетний период. Хотя формально рекорд самого жаркого года по-прежнему принадлежит 2024 году, именно 2025-й стал моментом качественного перелома: превышение климатического предела перестало выглядеть случайной аномалией и было зафиксировано как устойчивая долгосрочная тенденция. Особенно показательно, что высокие глобальные температуры сохранялись даже на фоне Ла-Нинья - климатического явления, которое традиционно сопровождается относительным охлаждением поверхностных вод Тихого океана и оказывает сдерживающее влияние на глобальное потепление. В прежние десятилетия Ла-Нинья давала временную передышку, но в 2025 году эта «естественная пауза» не сработала. Причина очевидна и давно описана: продолжающееся сжигание нефти, газа и угля насыщает атмосферу парниковыми газами в таких объемах, что естественные климатические колебания больше не способны компенсировать антропогенное воздействие. Как отметила климатолог Фредерика Отто, без отказа от ископаемого топлива цели Парижского соглашения становятся практически недостижимыми.

Климат 2025 года говорил не только цифрами, но и катастрофами. Экстремальные погодные явления вновь стали фоном для жизни миллионов людей. По данным ученых World Weather Attribution, в течение года было зафиксировано 157 экстремальных климатических событий, классифицированных как наиболее серьезные. В этот перечень вошли явления, приведшие к гибели более 100 человек, затронувшие более половины населения отдельных регионов или потребовавшие объявления чрезвычайного положения. Из них 22 события были подвергнуты детальному научному анализу, при этом наиболее смертоносными вновь стали волны жары. Жара в 2025 году перестала быть сезонным отклонением. Некоторые тепловые волны имели вероятность возникновения в десять раз выше, чем аналогичные явления десять лет назад. Ученые прямо указывают: без вызванного человеком изменения климата такие температуры были бы практически невозможны. Жара стала новым климатическим «нормативом», а не исключением, и это особенно заметно в мегаполисах, туристических регионах и засушливых зонах, где человеческий организм и инфраструктура оказываются на пределе выносливости. Цепочка климатических последствий тянулась через континенты. Затяжные засухи способствовали масштабным лесным пожарам в Греции и Турции, превращая курортные пейзажи в выжженную землю. В Мексике проливные дожди и внезапные наводнения унесли жизни десятков людей и оставили тысячи без крова. На Филиппинах тайфун Понгвеонг вынудил более миллиона человек покинуть свои дома, а в Индии муссонные дожди спровоцировали оползни и разрушительные паводки. Эти события не были изолированными трагедиями, они складывались в единую картину климатической нестабильности, где одно экстремальное явление готовит почву для следующего.

Отдельного внимания заслуживает рост интенсивности штормов. Ураган «Мелисса», обрушившийся в октябре, стал примером стремительной эскалации силы шторма, которую ученым и метеорологам оказалось трудно спрогнозировать. Ямайка, Куба и Гаити - государства с ограниченными ресурсами - оказались фактически беспомощными перед масштабом разрушений и человеческих потерь. Подобные эпизоды все отчетливее демонстрируют, что климатический кризис имеет акцентированное социальное измерение: наибольший ущерб несут именно те страны и сообщества, у которых меньше всего возможностей для адаптации. На этом фоне Южный Кавказ и Каспийский регион также все отчетливее ощущали на себе сдвиг климатических режимов, и Азербайджан оказался в числе стран, где последствия потепления приобрели зримый, почти бытовой характер. Уходящий год подтвердил тенденцию к учащению засушливых периодов, снижению уровня осадков и росту температурных экстремумов, особенно в равнинных и прикаспийских районах. Водный баланс страны продолжал ухудшаться: сокращение стока трансграничных рек, прежде всего Куры и Араза, стало на фоне общего обмеления бассейна Каспия не абстрактной экологической проблемой, а фактором экономического и социального риска.

Сельское хозяйство - одна из наиболее уязвимых сфер - вновь столкнулось в 2025 году с последствиями климатической нестабильности. В ряде регионов фиксировались потери урожая зерновых и кормовых культур, что усиливало давление на продовольственные цепочки и внутренние цены. Засуха, растянувшаяся на месяцы, сделала особенно заметной зависимость аграрного сектора от ирригационной инфраструктуры, созданной под климат XX века и все хуже отвечающей условиям XXI-го. В прикаспийской зоне и дельте Куры обмеление водоемов сопровождалось деградацией экосистем, что затрагивало рыболовство и традиционные формы занятости. Одновременно 2025 год вновь продемонстрировал уязвимость городов к экстремальной жаре. В Баку и других крупных агломерациях аномально высокие летние температуры усиливали нагрузку на энергосистему, системы водоснабжения и здравоохранения, превращая климатический фактор в элемент повседневной безопасности. Все чаще звучали предупреждения специалистов о том, что без адаптационных мер - от модернизации водного хозяйства до пересмотра градостроительных стандартов - климатические риски будут накапливаться быстрее, чем возможности реагирования на них. При этом Азербайджан оказался в двойственном положении, характерном для многих стран-экспортеров углеводородов. С одной стороны, экономика по-прежнему опирается на нефть и газ, которые остаются ключевым источником доходов и геополитического веса. С другой - климатическая реальность подталкивает к поиску баланса между энергетической ролью страны и необходимостью адаптации к неизбежным последствиям глобального потепления. В 2025 году этот внутренний конфликт между климатической логикой и экономической инерцией стал особенно заметен, подчеркивая, что для Азербайджана климатический кризис — это уже не тема международных деклараций, а вопрос внутренней устойчивости и долгосрочного развития.

На фоне этих событий международная климатическая политика выглядела особенно контрастно. Климатическая конференция ООН, прошедшая в ноябре в Бразилии, завершилась без четкого плана поэтапного отказа от ископаемого топлива. Были даны обещания финансовой помощи, прежде всего малым островным государствам, однако даже сторонники соглашений признают, что между декларациями и реальными деньгами лежит значительная дистанция. В кулуарах все чаще звучит признание: превышение порога в 1,5 градуса Цельсия уже практически неизбежно, и теперь речь идет не столько о предотвращении, сколько о смягчении последствий. Картина глобальных усилий остается противоречивой. Китай демонстрирует стремительный рост солнечной и ветровой энергетики, но параллельно продолжает расширять угольную генерацию. В Европе звучат призывы к ускоренному переходу на чистую энергию, однако ряд стран открыто заявляет, что подобные меры могут затормозить экономический рост. В Соединенных Штатах курс администрации Трампа в 2025 году был направлен на поддержку нефтяной, газовой и угольной промышленности, при этом необходимость масштабного энергетического перехода фактически ставилась под сомнение. В связи с чем ученые предупреждают о растущем потоке дезинформации, который размывает общественное понимание климатических рисков и откладывает принятие решений.