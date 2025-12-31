Протесты в Иране: уже есть арестованные

Какое ведомство их задержало и где они сейчас содержатся, неизвестно. Университетская газета Amir-Kabir ранее сообщала, что здание вуза было окружено силами безопасности. Протестующих студентов силовики при этом заблокировали в центральном кампусе.

На акциях протеста в Иране, которые продолжаются четвертый день, уже есть арестованные. Это четверо студентов Тегеранского университета, сообщает в среду, 31 декабря, агентство dpa со ссылкой на местную газету Shargh.

Акции протеста начались 28 декабря на главном городском базаре Тегерана, где владельцы магазинов - сначала торгующих мобильными телефонами, а затем и других - закрыли свои торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации в стране. К демонстрациям присоединились жители не только Тегерана, но и других крупных городов страны. 30 декабря появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что поручил министру внутренних дел вступить в диалог с представителями протестующих и «выслушать их законные требования». Иранские силовики же заявили о «заговоре с участием внешних врагов» с целью спровоцировать беспорядки в Иране и призвали граждан не участвовать в них.

Как уже сообщалось, 29 декабря курс риала - иранской национальной валюты - упал до нового рекордного минимума. На открытом валютном рынке, где курс сильно разнится с официальным, за один доллар давали примерно 1,4 млн риалов. На этом фоне подал в отставку глава Центрального банка Ирана Мохаммед Реза Фарзин.