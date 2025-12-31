USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»

заявила посол Карлон
18:34 1516

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон выступила с новогодним видеообращением на азербайджанском и английском языках по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Видеообращение опубликовано на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети X.

Эми Карлон отметила, что со дня ее прибытия в Азербайджан в июне этого года в отношениях между нашими странами произошли важные изменения: «Особое значение имеет саммит, состоявшийся 8 августа в Вашингтоне под руководством и при участии президента Трампа. США привержены укреплению партнерства с Азербайджаном».

«Сегодня мы отмечаем День солидарности азербайджанцев, который дает возможность задуматься о значении единства, мира и процветания для Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Азербайджаном с целью укрепления партнерства на благо обеих стран. От имени посольства США в Баку желаю вам и вашим семьям радостного, здорового и успешного Нового года. С Новым годом! Поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев», - заявила Эми Карлон.

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 788
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 2553
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4009
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1318
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой» заявила посол Карлон
18:34 1517
Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1048
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 941
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая главное на этот час
15:41 4004
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном; все еще актуально
00:59 7257
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1217
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции 125 задержанных
16:19 1896

