«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон выступила с новогодним видеообращением на азербайджанском и английском языках по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Видеообращение опубликовано на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети X.
Эми Карлон отметила, что со дня ее прибытия в Азербайджан в июне этого года в отношениях между нашими странами произошли важные изменения: «Особое значение имеет саммит, состоявшийся 8 августа в Вашингтоне под руководством и при участии президента Трампа. США привержены укреплению партнерства с Азербайджаном».
«Сегодня мы отмечаем День солидарности азербайджанцев, который дает возможность задуматься о значении единства, мира и процветания для Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Азербайджаном с целью укрепления партнерства на благо обеих стран. От имени посольства США в Баку желаю вам и вашим семьям радостного, здорового и успешного Нового года. С Новым годом! Поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев», - заявила Эми Карлон.
Bu gün biz həm Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü, həm də Yeni ilin gəlişini qeyd edirik!— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) December 31, 2025
ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlonun bu iki əlamətdar gün münasibətilə təbrikini və Azərbaycanda çalışdığı ilk altı ayı qeyd edən mesajını sizinlə… pic.twitter.com/UBDSKeuzMW