В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»

18:50 1318

Президент России Владимир Путин выступил в Кремле с новогодним обращением к россиянам.

«Перед нами будущее, и, каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся», — сказал президент РФ.

«Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они не отделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе — народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отечества, его развитие, его будущее», — сказал президент РФ в своем обращении.

Путин традиционно упомянул россиян, участвующих в войне против Украины: «Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и вашу победу».

Глава российского государства пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», и подчеркнул, что вся Россия — одна семья, сильная и сплоченная. Он выразил надежду, что граждане России и дальше будут «работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед».

Ежегодное новогоднее обращение президента РФ продлилось 3 минуты 20 секунд.

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 789
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
17:42 2553
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
03:15 4009
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1319
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
18:34 1518
Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1048
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 941
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
15:41 4004
В Новом году конец света
В Новом году конец света
00:59 7257
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1217
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции
16:19 1896

