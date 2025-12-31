Лукашенко рассказал, как предупреждал Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как предупредил российского лидера Владимира Путина об опасности покушения перед саммитом БРИКС в ЮАР в 2023 году. Об этом случае Лукашенко вспомнил во время беседы с журналистами.

«Вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает. Я говорю: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС». Говорю: «Ты что, собрался туда лететь?» Такой дружеский, братский разговор… «Ну вот, просили, меня ж там ждут». Я говорю: «Ты что! Война идет!» — «Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!» Полетел Лавров тогда. Может, не потому что я надавил. Но я ему высказал свое мнение», — рассказал Лукашенко, его цитирует БелТА.

«Наша разведка, молодцы они, в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России. И я ему часто говорю: «Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят»... Надо как-то поаккуратнее. Этим людям доверять нельзя», — добавил Лукашенко.