В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Лукашенко рассказал, как предупреждал Путина

18:57 1275

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как предупредил российского лидера Владимира Путина об опасности покушения перед саммитом БРИКС в ЮАР в 2023 году. Об этом случае Лукашенко вспомнил во время беседы с журналистами.

«Вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает. Я говорю: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС». Говорю: «Ты что, собрался туда лететь?» Такой дружеский, братский разговор… «Ну вот, просили, меня ж там ждут». Я говорю: «Ты что! Война идет!» — «Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!» Полетел Лавров тогда. Может, не потому что я надавил. Но я ему высказал свое мнение», — рассказал Лукашенко, его цитирует БелТА.

«Наша разведка, молодцы они, в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России. И я ему часто говорю: «Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят»... Надо как-то поаккуратнее. Этим людям доверять нельзя», — добавил Лукашенко.

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 790
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 2554
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4009
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1320
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой» заявила посол Карлон
18:34 1520
Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1048
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 941
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая главное на этот час
15:41 4004
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном; все еще актуально
00:59 7258
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1217
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции 125 задержанных
16:19 1896

