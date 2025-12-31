60 тысяч авиабомб и 100 тысяч дронов по Украине

В 2025 году российская армия выпустила по Украине более 60 тысяч авиабомб, около 2,4 тысячи ракет и примерно 100 тысяч дронов, такие цифры привел украинский проект United24.

По словам аналитиков, ежедневно над территорией Украины фиксировали тысячи воздушных целей.

Воздушная тревога в Украине в этом году звучала не реже 19 033 раз. Чаще всего в Харьковской области (2020 раз), в Запорожской — 1807 раз, в Сумской — 1793 раза, в Днепропетровской — 1658 раз и в Донецкой — 1419 раз.

«Каждый день приносил новые разрушения и потери среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание», — пишут авторы проекта.