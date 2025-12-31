USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Трамп признал неспособность «очаровать» Путина

19:31 776

Президент США Дональд Трамп по истечении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в апреле стал сомневаться в своих возможностях повлиять на российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Мораторий сохранялся с 18 марта в течение месяца, за этот период и Россия, и Украина обвиняли друг друга в нарушении перемирия. По истечении срока перемирия Россия отказалась продлить мораторий.

После этого, по словам одного из помощников, Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои способности очаровать Путина, передает NYT.

После моратория на удары по энергообъектам последовало пасхальное перемирие, которое продлилось с 18:00 мск (19:00 по Баку) 19 апреля до полуночи следующего дня. Однако обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 794
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 2556
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4009
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1322
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой» заявила посол Карлон
18:34 1521
Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1051
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 942
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая главное на этот час
15:41 4005
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном; все еще актуально
00:59 7258
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1219
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции 125 задержанных
16:19 1896

