Трамп признал неспособность «очаровать» Путина

Президент США Дональд Трамп по истечении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в апреле стал сомневаться в своих возможностях повлиять на российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Мораторий сохранялся с 18 марта в течение месяца, за этот период и Россия, и Украина обвиняли друг друга в нарушении перемирия. По истечении срока перемирия Россия отказалась продлить мораторий.

После этого, по словам одного из помощников, Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои способности очаровать Путина, передает NYT.

После моратория на удары по энергообъектам последовало пасхальное перемирие, которое продлилось с 18:00 мск (19:00 по Баку) 19 апреля до полуночи следующего дня. Однако обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.