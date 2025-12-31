USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Болгария с 1 января переходит на евро

19:39 365

Болгария с 1 января переходит на евро и станет 21-й страной еврозоны. Соответствующее решение вступит в силу в четверг. Среди государств-членов ЕС останется только шесть, сохранивших национальную валюту: Швеция, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Чехия.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила страну в соцсети X: «Завтра Болгария присоединяется к еврозоне. Этот важный шаг стал результатом многих лет упорной работы и приверженности цели. Теперь это означает более простые платежи, более удобные поездки и множество новых возможностей для болгарского бизнеса. Поздравляем, Болгария! Вы можете гордиться тем, чего добились».

В 2025 году в Болгарии развернулась масштабная протестная кампания за сохранение лева: противники евро апеллировали к страхам резкого роста цен и потери экономического суверенитета. Несмотря на это, сменявшие друг друга правительства добивались вступления в еврозону. Сторонники реформы считают, что евро усилит экономику, упростит торговлю, укрепит связи с ЕС и снизит уязвимость страны перед внешним влиянием.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявляла, что вступление в еврозону даст Болгарии ощутимые преимущества — от более стабильных цен и дешевого финансирования до упрощения торговли внутри ЕС.

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 797
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 2556
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4009
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1322
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой» заявила посол Карлон
18:34 1522
Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1051
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 942
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая главное на этот час
15:41 4006
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном; все еще актуально
00:59 7258
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1219
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции 125 задержанных
16:19 1896

