Болгария с 1 января переходит на евро и станет 21-й страной еврозоны. Соответствующее решение вступит в силу в четверг. Среди государств-членов ЕС останется только шесть, сохранивших национальную валюту: Швеция, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Чехия.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила страну в соцсети X: «Завтра Болгария присоединяется к еврозоне. Этот важный шаг стал результатом многих лет упорной работы и приверженности цели. Теперь это означает более простые платежи, более удобные поездки и множество новых возможностей для болгарского бизнеса. Поздравляем, Болгария! Вы можете гордиться тем, чего добились».

В 2025 году в Болгарии развернулась масштабная протестная кампания за сохранение лева: противники евро апеллировали к страхам резкого роста цен и потери экономического суверенитета. Несмотря на это, сменявшие друг друга правительства добивались вступления в еврозону. Сторонники реформы считают, что евро усилит экономику, упростит торговлю, укрепит связи с ЕС и снизит уязвимость страны перед внешним влиянием.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявляла, что вступление в еврозону даст Болгарии ощутимые преимущества — от более стабильных цен и дешевого финансирования до упрощения торговли внутри ЕС.