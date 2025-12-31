USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России

19:50 799

Дальнобойные дроны центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины атаковали нефтебазу «Темп» в городе Рыбинске Ярославской области РФ.

Источники УНИАН в украинской спецслужбе сообщили, что нефтебаза входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов топлива.

На видеокадрах видно, что после попаданий беспилотников на объекте вспыхнул пожар.

По словам источника, Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а нефтебаза «Темп» - «важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ».

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря Главное управление разведки совместно с Госпогранслужбой Украины атаковали морской нефтяной терминал «Туапсе» и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае РФ.

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 800
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
17:42 2556
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
03:15 4009
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1323
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
18:34 1523
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1052
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 943
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
15:41 4006
В Новом году конец света
00:59 7258
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1219
Масштабная операция в Турции
16:19 1896

