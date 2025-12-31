В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России

Дальнобойные дроны центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины атаковали нефтебазу «Темп» в городе Рыбинске Ярославской области РФ.

Источники УНИАН в украинской спецслужбе сообщили, что нефтебаза входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов топлива.

На видеокадрах видно, что после попаданий беспилотников на объекте вспыхнул пожар.

По словам источника, Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а нефтебаза «Темп» - «важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ».

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря Главное управление разведки совместно с Госпогранслужбой Украины атаковали морской нефтяной терминал «Туапсе» и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае РФ.