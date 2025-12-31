Экс-министру поручили оживить иранский риал

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о назначении новым главой Центрального банка экс-министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати. Соответствующий указ размещен на сайте иранского президента.

«Я ожидаю от вас... особого и максимального внимания к организации и управлению валютным рынком, ликвидации дисбалансов и контролю роста ликвидности с целью поддержки экономического роста, сохранения и повышения стоимости национальной валюты, а также достижения социальной справедливости», - говорится в указе президента Ирана.

Хеммати назначен на должность председателя ЦБ Ирана сроком на пять лет.

29 декабря в центре Тегерана начались протесты из-за сильного падения курса иранского риала. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. В тот же день в отставку подал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. Протесты и митинги прошли и среди студентов тегеранских университетов.