USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Экс-министру поручили оживить иранский риал

20:17 209

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о назначении новым главой Центрального банка экс-министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати. Соответствующий указ размещен на сайте иранского президента.

«Я ожидаю от вас... особого и максимального внимания к организации и управлению валютным рынком, ликвидации дисбалансов и контролю роста ликвидности с целью поддержки экономического роста, сохранения и повышения стоимости национальной валюты, а также достижения социальной справедливости», - говорится в указе президента Ирана.

Хеммати назначен на должность председателя ЦБ Ирана сроком на пять лет.

29 декабря в центре Тегерана начались протесты из-за сильного падения курса иранского риала. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. В тот же день в отставку подал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. Протесты и митинги прошли и среди студентов тегеранских университетов.

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 803
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 2558
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4010
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1323
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой» заявила посол Карлон
18:34 1524
Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1053
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 943
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая главное на этот час
15:41 4007
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном; все еще актуально
00:59 7259
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1219
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции 125 задержанных
16:19 1897

ЭТО ВАЖНО

В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 803
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 2558
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4010
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
Путин из Кремля поздравил россиян: «Перед нами будущее...»
18:50 1323
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой»
«Важные изменения между Азербайджаном и Америкой» заявила посол Карлон
18:34 1524
Протесты в Иране: уже есть арестованные
Протесты в Иране: уже есть арестованные
18:18 1053
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары по Ирану
17:55 943
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая
У азербайджанца по дороге в Сингапур чуть не украли 80 тыс. долларов... Арестован гражданин Китая главное на этот час
15:41 4007
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном; все еще актуально
00:59 7259
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
Новогоднее обращение посла Великобритании в Баку
16:53 1219
Масштабная операция в Турции
Масштабная операция в Турции 125 задержанных
16:19 1897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться