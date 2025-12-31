Суд освободил известного турецкого журналиста

Региональный суд Стамбула отменил решение суда первой инстанции, который в ноябре этого года приговорил турецкого журналиста и телеведущего Фатиха Алтайлы к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу об оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили турецкие СМИ.

Вердикт суда был принят на основе рассмотрения апелляции адвокатов журналиста. Решение вступило в силу в понедельник.

Фатих Алтайлы был задержан 20 июня в Стамбуле. Причиной стало выступление журналиста на его авторском YouTube-канале с критическими высказываниями в адрес президента Эрдогана. Журналист отвергал выдвинутые против него обвинения. Алтайлы ранее работал в газетах Cumhuriyet и Hürriyet, на телеканалах Kanal D, Show TV, ATV и Habertürk.