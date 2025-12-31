USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Эмираты уходят из Йемена

20:50 600

Военные Объединенных Арабских Эмиратов приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут, сообщает в среду испанское информагентство EFE со ссылкой на международно признанные власти Йемена.

Днем ранее власти ОАЭ пообещали вывести войска из этого аэропорта. На этом настаивала Саудовская Аравия, ранее обвинившая ОАЭ в поддержке действующих на юге Йемена сепаратистов.

По данным йеменских СМИ, из аэропорта уже вылетели четыре военно-транспортных самолета ОАЭ, на борту которых находятся сотни военнослужащих.

Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час
22:15 798
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
22:35 161
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
21:25 1743
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 4482
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
21:48 1311
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы
18:55 2409
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 4368
Financial Times дала прогноз на 2026 год
Financial Times дала прогноз на 2026 год
21:05 1203
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 1797
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 3436
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4178

