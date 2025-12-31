Financial Times дала прогноз на 2026 год

Британская Financial Times (FT) опубликовала прогнозы на 2026 год, отметив, что из 20 предположений предыдущего года не сбылись семь, это стало худшим результатом за всю историю подобных публикаций.

1. Президент Украины Владимир Зеленский не будет вынужден отказаться от Донбасса в рамках мирного соглашения с Россией. Как пишет FT, это было бы для него рискованным шагом с конституционной, военной и политической стороны, капитуляция Украины возможна лишь в случае «невероятного краха обороны», а вывод войск для создания демилитаризованной зоны неосуществим и неприемлем ни для Киева, ни для Москвы.

2. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, откажется от введения новых пошлин на полупроводники и фармацевтические препараты и снизит другие с помощью специальных сделок, так как резкое падение стоимости акций, ответные меры Китая и других стран, а также рост потребительских цен ослабили его тарифную кампанию.

3. Республиканцы потеряют контроль в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, что позволит демократам начать расследование злоупотреблений в администрации Трампа. Нельзя исключать и запуска процесса импичмента президента США, который в свою очередь будет делать все возможное, чтобы предотвратить победу Демпартии.

4. Во Франции не будет досрочных выборов. Большинство политических партий переключило внимание на президентские выборы, которые запланированы на весну 2027 года, и не видят стимула в повторных парламентских выборах, которые в 2024 году привели к ослаблению коалиции Эммануэля Макрона.

5. Если канцлер Германии Фридрих Мерц запретит своему Христианско-демократическому союзу (ХДС) сотрудничать с ультраправой «Альтернативой для Германии» (АДГ), то столкнется с серьезным испытанием в случае значительных успехов АДГ на предстоящих пяти региональных выборах.

6. Премьер-министром Японии останется Санаэ Такаити, которая остается популярной, несмотря на сохраняющуюся инфляцию и рост процентных ставок.

7. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его Лейбористская партия столкнутся с проблемами на местных выборах в мае, когда неудовлетворительные результаты могут послужить толчком к переменам в верхушке власти.

7. Саудовская Аравия не нормализует отношения с Израилем, как бы этого ни хотел Трамп. Эр-Рияд твердо настаивает на появлении «четкого пути» к созданию палестинского государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает эту идею. Даже если он проиграет выборы, позиция Израиля не изменится.

8. Компания Tesla Илона Маска не сможет обратно нарастить свою долю на рынках США, ЕС и Китая. Она продолжает находиться под давлением Вашингтона из-за истечения срока действия федеральных налоговых льгот для электромобилей и отмены мер по сокращению выбросов, а ее перспективы в Европе и КНР еще менее предсказуемы.

9. Центральные банки продолжат цикл снижения процентных ставок. Исключением станет регулятор Японии.

10. Курс китайского юаня не повысится из-за высокого профицита торгового баланса, который говорит о недооцененности валюты и о дефляции в экономике.

11. Цена на золото поднимется выше $5 тыс. за унцию из-за закупок центробанками и инвесторами, которые рассматривают его в качестве защиты от бюджетного дефицита, геополитических потрясений и обесценивания «фиатных» валют.

12 Пузырь на рынке ИИ лопнет, так как инвесторы начали указывать технологическим гигантам на проблемы Nvidia в связи с достижениями Google и снижением стоимости акций Meta.