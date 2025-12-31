Россия желает странам Каспия «укреплять дружбу»

Россия желает пяти прикаспийским странам (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) «укрепить дружбу, партнерство и дух добрососедства» в 2026 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко.

«Пусть 2026 год будет ознаменован укреплением дружбы, партнерства и сотрудничества пяти прикаспийских государств, а дух доверия и добрососедства станет залогом процветания наших стран и народов», - цитирует ТАСС российского дипломата.

«…Высоко ценим сотрудничество государств каспийской «пятерки», основанное на принципах взаимного уважения и стремления к общему благополучию», - добавил Удовиченко.