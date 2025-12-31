Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета

25 декабря под председательством президента РФ Владимира Путина прошло предновогоднее заседание Госсовета. В нем участвовали главы всех регионов России, кроме Чеченской Республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров был экстренно госпитализирован накануне заседания Госсовета в Москве, уже около недели он не появляется на публике, пишет «Новая газета Европа».

По утверждению источника «Новой газеты Европа», Кадыров планировал лично присутствовать на заседании и прилетел в Москву 24 декабря. Однако в ночь с 24 на 25 декабря состояние Кадырова ухудшилось, и его на реанимобиле доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента. Запасного варианта участия Чечни в заседании не предусмотрели, поэтому Госсовет прошел без представителя республики.

По словам источника, близкого к окружению главы Чечни, в Москве его с трудом стабилизировали, после он вернулся домой и с тех пор на публике не появлялся.

Во время недавней прямой линии Кадыров прокомментировал свое самочувствие, заявив, что испытывает нервные расстройства и постоянное чувство напряжения, «как будто сидишь на токе». Он связал это с переживаниями за чеченских военных, находящихся на войне в Украине.