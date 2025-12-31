USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях

Добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях Казахстана в Каспийском море может оказаться под угрозой остановки из-за того, что Россия временно прекратила прием казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Причиной стали неблагоприятные погодные условия на Черном море, приведшие к остановке погрузки нефти на танкеры в районе Новороссийска.

Как сообщили в КТК, штормовая погода вынудила оператора прекратить отгрузку, поскольку резервуары системы заполнены до предела. В результате трубопровод больше не способен принимать нефть от трех крупнейших производителей Центральной Азии - месторождений «Тенгиз», «Кашаган» и «Карачаганак», разрабатываемых международными консорциумами, что в свою очередь создало прямой риск вынужденного сокращения или полной остановки добычи на этих месторождениях.

Россия вновь временно прекратила прием казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума

Согласно информации пресс-службы КТК, прием нефти был полностью прекращен с 29 декабря. При этом подчеркивается, что о сложившейся ситуации все грузоотправители были уведомлены заранее. В консорциуме заявили, что при эксплуатации терминала в Черном море придерживаются жестких требований в области экологической и промышленной безопасности и не допускают рисков аварий, связанных с возможными разливами нефти. Именно этими соображениями, по словам оператора, и обусловлены текущие ограничения.

Следует отметить, что в зимний период штормы регулярно приводят к временной приостановке погрузки нефти на терминале Каспийского трубопровода в районе Новороссийска. Однако в этот раз ситуация усугубилась дополнительными техническими факторами. В ноябре в результате атаки украинского беспилотника был поврежден один из трех погрузочных буев системы одноточечной швартовки, через которые нефть перекачивается на танкеры. Еще раньше для планового ремонта был выведен из эксплуатации второй буй. В итоге в распоряжении КТК остался лишь один рабочий погрузочный буй, что резко сократило темпы отгрузки и привело к быстрому накоплению нефти в резервуарах.

Совокупная емкость системы хранения КТК составляет около 8 миллионов баррелей. Она включает резервуары на экспортном терминале и насосные станции вдоль всего трубопровода протяженностью около 1500 километров. Эти мощности предназначены для того, чтобы избежать аварийных остановок добычи на казахстанских месторождениях в случаях, когда погодные условия или ремонтные работы временно ограничивают отгрузку. Но при длительных сбоях даже этого запаса прочности оказывается недостаточно.

Напомним, Каспийский трубопровод является ключевым экспортным маршрутом для трех крупнейших нефтяных проектов Казахстана и обеспечивает более 80 процентов всего нефтяного экспорта страны. Альтернативные маршруты вывоза нефти обладают ограниченной пропускной способностью, а собственные хранилища на самих месторождениях крайне невелики, что делает ситуацию для производителей особенно чувствительной.

Операторы месторождений «Кашаган» и «Карачаганак» отказались от комментариев

После ноябрьской атаки украинского беспилотника КТК продолжал принимать нефть на хранение, рассчитывая завершить ремонт второго погрузочного буя к середине декабря. Однако, как заявили в консорциуме, неблагоприятные погодные условия не позволили сделать это в запланированные сроки. Представитель КТК сообщил изданию Upstream, что компания не будет давать дополнительных комментариев и не может назвать конкретные сроки ввода буя в эксплуатацию.

В штатном режиме для отгрузки нефти обычно используются два погрузочных буя, а третий служит резервным. Нарушение этой схемы существенно снижает пропускную способность терминала. Между тем три крупнейших нефтедобывающих проекта Казахстана в Каспийском регионе обеспечивают более одного процента мирового потребления нефти, что придает происходящему дополнительное значение.

В ответ на запрос Upstream компания Tengizchevroil, являющаяся оператором месторождения «Тенгиз», сообщила, что продолжает отслеживать погодные условия в районе Новороссийска. В заявлении подчеркивается, что главным приоритетом компании остается обеспечение безопасной и надежной работы, а все дальнейшие комментарии по ситуации перенаправляются в адрес Каспийского трубопроводного консорциума.

Редакция Upstream также обратилась за комментариями к операторам месторождений «Кашаган» и «Карачаганак» - компаниям North Caspian Operating Company и Karachaganak Petroleum Operating. Однако от публичных заявлений они воздержались.

