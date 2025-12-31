USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Мирная сделка Америки и России без участия Европы

прогноз Орбана
22:16 285

Разногласия между США и Евросоюзом по стратегическим вопросам, включая войну в Украине, могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат договоренность о нормализации отношений с Россией без участия европейцев. Об этом в интервью телеканалу М1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги года и выступая с прогнозами на будущее.

«Это большой вопрос 2026 года, может ли противостояние, которое мы видим сегодня между Соединенными Штатами и Европой, это противостояние дойти до того, что американцы заключат мир с россиянами без европейцев? Это большой вопрос 26-го года», - сказал Орбан.

По мнению Орбана, Запад якобы не может демонстрировать единство – «с этим покончено». Лидеры ЕС поддерживают Украину и готовятся к войне, тогда как администрация президента США Дональда Трампа реализует свои «мирные усилия».

Орбан добавил, что Венгрия планирует получить большую выгоду от того, что США и Россия нормализуют отношения. «Если американцам наконец удастся достичь согласия с россиянами, что, очевидно, приведет к исключению россиян из списка экономических санкций. Российский рынок откроется для Венгрии. Мы сможем поставлять товары в больших количествах, а также сможем покупать оттуда энергоносители», - заявил он.

Поэтому, резюмировал Орбан, нынешнее правительство Венгрии выступает за примирение в Украине и поддерживает США и Трампа.

Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час
22:15 812
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
22:35 173
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
21:25 1753
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
13:48 4484
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
21:48 1317
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы
18:55 2412
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
12:20 4372
Financial Times дала прогноз на 2026 год
Financial Times дала прогноз на 2026 год
21:05 1207
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
В Украине заявили об ударе еще по одной крупной нефтебазе России
19:50 1798
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
17:42 3439
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 4180

