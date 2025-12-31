Мирная сделка Америки и России без участия Европы

Разногласия между США и Евросоюзом по стратегическим вопросам, включая войну в Украине, могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат договоренность о нормализации отношений с Россией без участия европейцев. Об этом в интервью телеканалу М1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги года и выступая с прогнозами на будущее.

«Это большой вопрос 2026 года, может ли противостояние, которое мы видим сегодня между Соединенными Штатами и Европой, это противостояние дойти до того, что американцы заключат мир с россиянами без европейцев? Это большой вопрос 26-го года», - сказал Орбан.

По мнению Орбана, Запад якобы не может демонстрировать единство – «с этим покончено». Лидеры ЕС поддерживают Украину и готовятся к войне, тогда как администрация президента США Дональда Трампа реализует свои «мирные усилия».

Орбан добавил, что Венгрия планирует получить большую выгоду от того, что США и Россия нормализуют отношения. «Если американцам наконец удастся достичь согласия с россиянами, что, очевидно, приведет к исключению россиян из списка экономических санкций. Российский рынок откроется для Венгрии. Мы сможем поставлять товары в больших количествах, а также сможем покупать оттуда энергоносители», - заявил он.

Поэтому, резюмировал Орбан, нынешнее правительство Венгрии выступает за примирение в Украине и поддерживает США и Трампа.