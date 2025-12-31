USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране

22:35 176

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принесет присягу в полночь 1 января на станции метро Old City Hall в Нижнем Манхэттене, историческом месте, традиционно используемом для ночных инаугураций, сообщают СМИ.

На закрытой церемонии будет присутствовать генеральный прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс и семья Мамдани. По сообщению New York Times, Мамдани войдет в историю, приняв присягу на Коране.

Публичная церемония состоится позже в тот же день в здании мэрии. Ее организацией занимается сенатор Берни Сандерс.

По данным городских служб, около 40000 человек соберутся в центре Манхэттена на вечеринку, приуроченную к вступлению Мамдани в должность.

