Цифровизация всей страны! К чему бы?

Министерство труда и социальной защиты населения провело оцифровку более 90 процентов услуг в своей сфере, что обеспечило высокий уровень прозрачности и доступности для граждан широкого спектра государственных сервисов.
С 2019 года через электронную систему в онлайн-режиме было осуществлено 176 тысяч назначений пенсий и 866 тысяч назначений пособий и пенсий, что стало одним из ключевых показателей эффективности проводимых реформ.
Одной из важнейших составляющих социальных преобразований последних лет стала ускоренная цифровизация системы государственных социальных услуг и масштабное внедрение инновационных решений. Это позволило выстроить современный, гибкий и ориентированный на потребности граждан менеджмент в социальной сфере, существенно сократив бюрократические процедуры и человеческий фактор.
Азербайджан вступает в этап глубокой технологической трансформации, сопровождающейся стремительным развитием искусственного интеллекта. Следуя в фарватере мировых технологических лидеров, страна также проходит собственный этап цифрового переосмысления. Социальная сфера, рынок труда и система государственных услуг стали одними из первых направлений, где наиболее отчетливо ощущаются последствия этих технологических изменений.
Электронные услуги и возможности, которые предоставляют инновационные проекты в области труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Благодаря системе проактивных онлайн-услуг, внедряемой с 2019 года, граждане получают социальные услуги в упреждающем порядке, без необходимости личного обращения в учреждения и сбора пакета документов. За время работы этой системы 176 тысяч назначений пенсий и 866 тысяч назначений пособий и пенсий были оформлены в проактивном режиме, то есть автоматически, сразу после обращения гражданина.
Постепенно эта модель стала охватывать все более широкий круг направлений: трудоустройство, установление инвалидности, назначение пенсий и пособий, предоставление адресной социальной помощи, распределение государственного жилья и другие услуги, которые формируются с учетом индивидуальной жизненной ситуации каждого человека. Ответ на запрос направляется заявителю по электронной почте в виде ссылки, содержащей либо подробный алгоритм дальнейших действий, либо уже готовый документ, в зависимости от характера обращения.
За 11 месяцев 2025 года в рамках этих электронных сервисов было выдано 646 тысяч электронных ссылок. Электронная платформа Министерства труда и социальной защиты населения предоставляет гражданам Азербайджана в режиме реального времени доступ к информации о трудовых договорах, персональном учете, пенсионном капитале и социальном обеспечении. Одновременно осуществляется постоянный контроль за соблюдением социально-трудовых прав и выполнением обязательств, вытекающих из трудовых договоров.
Фактически данный портал выполняет функцию социального реестра Азербайджана. За 2025 год, без учета данных за декабрь, он использовался 15 миллионов 400 тысяч раз – показатель, наглядно демонстрирующий масштаб и функциональные возможности цифровой платформы Министерства труда и социальной защиты, в основе которой лежит применение алгоритмов искусственного интеллекта.
В целом за последние пять лет общее количество запросов, обращений и оказанных услуг через цифровую инфраструктуру министерства достигло 427 миллионов. Эта электронная экосистема играет важную роль в обеспечении информационных и сервисных потребностей не только граждан, но и государственных, а также частных структур.
Уже сегодня очевидно, что 2026-й и последующие годы, вплоть до начала 2030-х, станут периодом масштабной технологической трансформации и дальнейшего ускорения развития искусственного интеллекта. Общество стоит на пороге крупнейших технологических прорывов, которые практически одновременно затрагивают государственное управление, бизнес, образование, здравоохранение и энергетику.
Искусственный интеллект превращается во всеохватывающую сквозную технологию, которая постепенно автоматизирует все большее число задач. В Азербайджане темпы распространения ИИ-решений ежегодно возрастают, вовлекая в этот процесс практически каждого человека, меняя повседневную жизнь, структуру занятости, востребованность профессий и сам рынок труда. В этих условиях Министерство труда и социальной защиты сосредоточено на том, чтобы не только адаптироваться к изменениям, но и использовать их потенциал для расширения возможностей каждого гражданина.
Важной частью электронной платформы министерства является подсистема «Труд и занятость» (ОИС), которая формирует основу для концентрации всех трудовых отношений в единой цифровой базе. Функционал этой подсистемы постоянно расширяется, а внедрение новых механизмов мониторинга и контроля на рынке труда ведется на системной основе.
В 2025 году на базе электронной платформы работодатели в рамках трудовых отношений получили возможность подписывать в цифровом формате не только трудовые договоры, но и другие юридические документы, а также оформлять краткосрочные разрешения на работу. Процесс полного перехода к электронному подписанию всех трудовых договоров через систему ОИС близок к завершению.
Одним из заметных достижений уходящего года стал запуск Центрального карьерного портала. Он ориентирован на поддержку профессиональной ориентации и планирования карьеры, аккумулирует на единой цифровой платформе информацию о рынке труда, способствует более точному профессиональному отбору и развитию молодежи, а также повышает осведомленность работодателей о востребованных навыках и компетенциях.
Практика показывает, что сотрудники, эффективно использующие инструменты искусственного интеллекта в азербайджанских компаниях, особенно в сфере торговли и услуг, быстрее справляются с задачами, оптимизируют рабочие процессы и демонстрируют более высокую результативность. Это напрямую отражается на условиях найма - такие специалисты чаще оказываются предпочтительными кандидатами и могут рассчитывать на более высокий уровень оплаты труда.
Навыки работы с искусственным интеллектом уже напрямую указываются в вакансиях для специалистов самых разных профилей — от дата-аналитиков и fullstack-разработчиков до дизайнеров, маркетологов и экономистов банковских процессов. В требованиях работодателей все чаще фигурируют умения работать с такими ИИ-сервисами, как ChatGPT, GigaChat, Midjourney, YandexGPT, DeepSeek, и другими инструментами, применяемыми для аналитики, генерации контента и автоматизации рутинных операций.
Подводя итоги, следует отметить, что цифровые достижения Азербайджана, так же как и инновационный опыт страны в социальной сфере, получают высокую оценку на международном уровне. В 2025 году азербайджанские министерства и государственные учреждения были удостоены 72 международных наград и сертификатов, значительная часть которых была присуждена именно за передовые практики в области цифровизации.