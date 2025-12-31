Цифровизация всей страны! К чему бы?

Министерство труда и социальной защиты населения провело оцифровку более 90 процентов услуг в своей сфере, что обеспечило высокий уровень прозрачности и доступности для граждан широкого спектра государственных сервисов. С 2019 года через электронную систему в онлайн-режиме было осуществлено 176 тысяч назначений пенсий и 866 тысяч назначений пособий и пенсий, что стало одним из ключевых показателей эффективности проводимых реформ. Одной из важнейших составляющих социальных преобразований последних лет стала ускоренная цифровизация системы государственных социальных услуг и масштабное внедрение инновационных решений. Это позволило выстроить современный, гибкий и ориентированный на потребности граждан менеджмент в социальной сфере, существенно сократив бюрократические процедуры и человеческий фактор.

Азербайджан вступает в этап глубокой технологической трансформации, сопровождающейся стремительным развитием искусственного интеллекта. Следуя в фарватере мировых технологических лидеров, страна также проходит собственный этап цифрового переосмысления. Социальная сфера, рынок труда и система государственных услуг стали одними из первых направлений, где наиболее отчетливо ощущаются последствия этих технологических изменений. Электронные услуги и возможности, которые предоставляют инновационные проекты в области труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Благодаря системе проактивных онлайн-услуг, внедряемой с 2019 года, граждане получают социальные услуги в упреждающем порядке, без необходимости личного обращения в учреждения и сбора пакета документов. За время работы этой системы 176 тысяч назначений пенсий и 866 тысяч назначений пособий и пенсий были оформлены в проактивном режиме, то есть автоматически, сразу после обращения гражданина. Постепенно эта модель стала охватывать все более широкий круг направлений: трудоустройство, установление инвалидности, назначение пенсий и пособий, предоставление адресной социальной помощи, распределение государственного жилья и другие услуги, которые формируются с учетом индивидуальной жизненной ситуации каждого человека. Ответ на запрос направляется заявителю по электронной почте в виде ссылки, содержащей либо подробный алгоритм дальнейших действий, либо уже готовый документ, в зависимости от характера обращения.

За 11 месяцев 2025 года в рамках этих электронных сервисов было выдано 646 тысяч электронных ссылок. Электронная платформа Министерства труда и социальной защиты населения предоставляет гражданам Азербайджана в режиме реального времени доступ к информации о трудовых договорах, персональном учете, пенсионном капитале и социальном обеспечении. Одновременно осуществляется постоянный контроль за соблюдением социально-трудовых прав и выполнением обязательств, вытекающих из трудовых договоров. Фактически данный портал выполняет функцию социального реестра Азербайджана. За 2025 год, без учета данных за декабрь, он использовался 15 миллионов 400 тысяч раз – показатель, наглядно демонстрирующий масштаб и функциональные возможности цифровой платформы Министерства труда и социальной защиты, в основе которой лежит применение алгоритмов искусственного интеллекта. В целом за последние пять лет общее количество запросов, обращений и оказанных услуг через цифровую инфраструктуру министерства достигло 427 миллионов. Эта электронная экосистема играет важную роль в обеспечении информационных и сервисных потребностей не только граждан, но и государственных, а также частных структур. Уже сегодня очевидно, что 2026-й и последующие годы, вплоть до начала 2030-х, станут периодом масштабной технологической трансформации и дальнейшего ускорения развития искусственного интеллекта. Общество стоит на пороге крупнейших технологических прорывов, которые практически одновременно затрагивают государственное управление, бизнес, образование, здравоохранение и энергетику.