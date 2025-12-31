USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Трамп назвал «худшую» страну в мире

31 декабря 2025, 23:23 1280

Сомали, является, возможно, самой «худшей и коррумпированной страной» в мире, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, потребовав отправить сомалийцев на родину.

Президент США заявил, что «большая часть мошенничества в Миннесоте, до 90%, совершается людьми, которые нелегально прибыли в нашу страну из Сомали». «Отправьте их туда, откуда они пришли, в Сомали, возможно, худшую и самую коррумпированную страну на земле», — написал он.

В свой первый президентский срок Трамп запретил гражданам ряда стран, включая Сомали, въезд на территорию Соединенных Штатов, однако следующий президент Джо Байден отменил это решение. При вступлении во второй президентский срок Трамп вновь ввел запрет, добавив к нему граждан еще нескольких государств.

Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 198
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4000
Цифровизация всей страны! К чему бы?
Цифровизация всей страны! К чему бы? наш комментарий
31 декабря 2025, 23:10 915
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час
31 декабря 2025, 22:15 3103
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
31 декабря 2025, 22:35 1604
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 3321
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
31 декабря 2025, 13:48 4841
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
31 декабря 2025, 21:48 2978
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы
31 декабря 2025, 18:55 2936
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
31 декабря 2025, 12:20 4616
Financial Times дала прогноз на 2026 год
Financial Times дала прогноз на 2026 год
31 декабря 2025, 21:05 1757

ЭТО ВАЖНО

Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 198
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4000
Цифровизация всей страны! К чему бы?
Цифровизация всей страны! К чему бы? наш комментарий
31 декабря 2025, 23:10 915
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час
31 декабря 2025, 22:15 3103
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
31 декабря 2025, 22:35 1604
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 3321
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
31 декабря 2025, 13:48 4841
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
Кадыров попал в больницу перед заседанием Госсовета
31 декабря 2025, 21:48 2978
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы
31 декабря 2025, 18:55 2936
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз
Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз наша корреспонденция
31 декабря 2025, 12:20 4616
Financial Times дала прогноз на 2026 год
Financial Times дала прогноз на 2026 год
31 декабря 2025, 21:05 1757
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться