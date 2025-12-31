Трамп назвал «худшую» страну в мире

Сомали, является, возможно, самой «худшей и коррумпированной страной» в мире, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, потребовав отправить сомалийцев на родину.

Президент США заявил, что «большая часть мошенничества в Миннесоте, до 90%, совершается людьми, которые нелегально прибыли в нашу страну из Сомали». «Отправьте их туда, откуда они пришли, в Сомали, возможно, худшую и самую коррумпированную страну на земле», — написал он.

В свой первый президентский срок Трамп запретил гражданам ряда стран, включая Сомали, въезд на территорию Соединенных Штатов, однако следующий президент Джо Байден отменил это решение. При вступлении во второй президентский срок Трамп вновь ввел запрет, добавив к нему граждан еще нескольких государств.