В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Люди Трампа провели «продуктивный» разговор с Умеровым и европейцами

31 декабря 2025, 23:37

Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер провели телефонный разговор с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Сауттером. Об этом сообщили Уиткофф в X и Умеров в телеграме, пишет Би-би-си. 

Уиткофф назвал разговор «продуктивным». По его словам, он был сосредоточен на том, как «продвинуть вперед обсуждения в практическом ключе ради мирного процесса @POTUS [президента США]». В частности, обсуждались усиление гарантий безопасности и разработка эффективных механизмов деконфликтации. «Также мы уделили время пакету процветания для Украины — как продолжить определять, уточнять и развивать эти концепции, чтобы Украина была успешной, стойкой и поистине процветала, когда война закончится», — пишет Уиткофф.

Умеров не упоминает конкретные темы разговора, но рассказывает о планах дальнейших обсуждений. В частности, 3 января состоится встреча советников по национальной безопасности «более 10» стран, представителей НАТО, Еврокомиссии и Европейского совета, сообщает он. Американские партнеры присоединятся к этой встрече дистанционно.

Ни Уиткофф, ни Умеров не назвали другие темы, в частности, российские заявления об атаке украинских дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае.

