Украинцы посчитали, сколько территорий захватила Россия

В декабре 2025 года россияне захватили 445 квадратных километров территории Украины, это на 12% меньше, чем в ноябре, сообщает аналитический мониторинговый проект DeepState.

Аналитики отметили, что количество штурмовых действий снизилось на 9%, что связано с кадровыми проблемами, которые все чаще появляются в российской армии.

Больше всего продвижений россиян - 35% произошло на Славянском отрезке. Потеря Северска стала серьезным ударом для украинцев. Также на Покровский отрезок пришлось 26,5% потерь территорий и 32,5% штурмов, отметили аналитики.

Тройку замыкает Гуляйпольский отрезок, где на 10% потерь пришлось 11% штурмов. Аналитики указали, что за последние два месяца динамика боев упала на треть, а количество потерянных территорий снизилось в разы.