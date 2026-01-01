USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Украинцы посчитали, сколько территорий захватила Россия

01:15 951

В декабре 2025 года россияне захватили 445 квадратных километров территории Украины, это на 12% меньше, чем в ноябре, сообщает аналитический мониторинговый проект DeepState.

Аналитики отметили, что количество штурмовых действий снизилось на 9%, что связано с кадровыми проблемами, которые все чаще появляются в российской армии.

Больше всего продвижений россиян - 35% произошло на Славянском отрезке. Потеря Северска стала серьезным ударом для украинцев. Также на Покровский отрезок пришлось 26,5% потерь территорий и 32,5% штурмов, отметили аналитики.

Тройку замыкает Гуляйпольский отрезок, где на 10% потерь пришлось 11% штурмов. Аналитики указали, что за последние два месяца динамика боев упала на треть, а количество потерянных территорий снизилось в разы.

«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
02:05 312
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана новость дополнена
31 декабря 2025, 23:46 2039
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги
31 декабря 2025, 22:33 1284
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы; все еще актуально
31 декабря 2025, 18:55 3408
Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 1161
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4429
Цифровизация всей страны! К чему бы?
Цифровизация всей страны! К чему бы? наш комментарий
31 декабря 2025, 23:10 1555
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час
31 декабря 2025, 22:15 4554
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
31 декабря 2025, 22:35 2412
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 4439
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
31 декабря 2025, 13:48 5045

