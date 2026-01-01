В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?

Финская полиция в среду, 31 декабря, задержала судно, следовавшее из России, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проложенного из Хельсинки в Эстонию через Финский залив. Арестованы 14 членов экипажа из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана, сообщает Русская служба Би-би-си. Полиция расследует «нарушение работы телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах» и «диверсию и покушение на диверсию при отягчающих обстоятельствах». «На данном этапе полиция расследует инцидент как причинение ущерба в особо крупных размерах, покушение на умышленное причинение ущерба в особо крупных размерах и создание помех в работе телекоммуникационных систем», — приводит Би-би-си заявление полиции.

Утром 31 декабря финский телекоммуникационный оператор Elisa обнаружил неисправность в своем кабеле и сообщил об этом финским властям. В район повреждения были направлены вертолет и патрульный корабль, которые обнаружили, что подозрительное судно дрейфует в море на якоре, заявили в финской береговой охране. Пограничники приказали судну остановиться и поднять якорь, а также переместиться и встать на якорь в территориальных водах Финляндии. Финская береговая охрана установила, что судно Fitburg — это сухогруз длиной 132 метра, он под флагом Сент-Винсента и Гренадин следовал из Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу. Все 14 членов экипажа арестованы. Командующий береговой охраной Финского залива Микко Симола заявил, что «мы немедленно направили в море вертолет пограничной охраны и патрульный катер «Турва» и начали поиски потенциальных подозреваемых, которые могли причинить ущерб в морской зоне». Операцию возглавлял департамент полиции Хельсинки, который проводит уголовное расследование в сотрудничестве с Национальным бюро расследований. Полиция связалась с Национальной прокуратурой, и генпрокурор издал постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время ведется интенсивное международное сотрудничество и обмен информацией с эстонскими властями, в частности, для разрешения этого дела. Полиция проводит расследование инцидента в сотрудничестве с несколькими национальными и международными органами.

Финское транспортно-коммуникационное агентство Traficom начнет инспекцию судна в рамках государственного портового контроля. Инспекция позволит убедиться в соответствии судна требованиям международных конвенций. «Проверка будет проведена таким образом, чтобы не нарушить работу полиции или расследование», — заявила Санна Соннинен, директор по морским делам Traficom. Таможня проведет досмотр судна Fitburg для проверки наличия товаров, которые могут нарушать санкции или правила. Предстатели Elisa заявили, что повреждение «никоим образом не повлияло на работу сервисов Elisa» и что все сервисы были перенаправлены. Заместитель генпрокурора Юкка Раппе сообщил финскому вещателю Yle, что поручил Национальному бюро расследований провести предварительное расследование: «Грузовое судно подозревается в том, что перерезало кабель передачи данных при обстоятельствах, в которых теперь стало очевидно, что существует также возможность совершения преступления». Раппе при этом не исключил возможности того, что кабель мог быть поврежден судном случайно. На пресс-конференции журналисты спросили представителей финской полиции, был ли кабель поврежден по заказу другой страны. Начальник полиции Илкка Коскимяки ответил, что «полиция и другие органы власти не спекулируют о таких вопросах. Задача полиции — расследовать произошедшее». Президент Александр Стубб заявил, что «Финляндия готова к различным вызовам в сфере безопасности и реагирует на них по мере необходимости». Тем временем правительство Эстонии сообщило, что в среду также произошел сбой и на втором телекоммуникационном кабеле, соединяющем страну с Финляндией. «Я обеспокоен сообщениями о нанесенном ущербе… Надеюсь, что это не было преднамеренным актом, но расследование прояснит ситуацию», — заявил президент Эстонии Алар Карис.