USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе

02:05 314

Премьер-министр Никол Пашинян в новогоднем обращении назвал предстоящие парламентские выборы важнейшим событием 2026 года.

«Именно на этих выборах граждане Республики Армения должны безоговорочно отстоять созданный ими мир, утвержденное ими государство, свою, то есть народную власть. Выборы будут свободными, справедливыми, демократическими», - заявил Пашинян, слова которого приводят армянские СМИ.

По словам премьера Армении, 2025 год стал «первым полноценным календарным годом мира». Пашинян считает, что это не случайное стечение обстоятельств, а «реализация стратегии, которую избиратели поручили действующему правительству и правящей партии по итогам выборов 2021 года, и которая выражена в идеологии «Реальной Армении».

«Нас обвиняют в протурецкой и проазербайджанской позиции, между тем наша задача — увидеть своими глазами и узнать наш регион и окружающую среду, не позволить того, чтобы наши... опасения по поводу противостояния в нашем регионе были использованы для манипулирования нами, для того, чтобы сломить нашу волю к независимости и суверенитету», - заявил премьер-министр, добавив, что власти Армении достигли этой цели.

По словам Пашиняна, в регионе происходят «эпохальные изменения»: впервые с момента независимости в Армению поставляются грузы по железной дороге через территорию Азербайджана, появляются «первые признаки двусторонней торговли с Азербайджаном, зафиксированы первые крупные торговые сделки». «Это новая история, которая пишется сейчас, и это история мира», - заявил Пашинян, назвав «краеугольным камнем мира» подписанные в Вашингтоне 8 августа документы.

Пашинян заявил, что 2026 год обещает быть очень активным в экономическом и инвестиционном плане, поскольку стартует реализация проекта «Маршрут Трампа» – Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP): «Это эпохальное событие, которое еще несколько лет назад казалось немыслимым».

«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
02:05 315
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана новость дополнена
31 декабря 2025, 23:46 2041
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги
31 декабря 2025, 22:33 1284
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы; все еще актуально
31 декабря 2025, 18:55 3409
Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 1161
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4430
Цифровизация всей страны! К чему бы?
Цифровизация всей страны! К чему бы? наш комментарий
31 декабря 2025, 23:10 1555
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час
31 декабря 2025, 22:15 4555
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
31 декабря 2025, 22:35 2413
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 4442
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
31 декабря 2025, 13:48 5046

ЭТО ВАЖНО

«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
02:05 315
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана новость дополнена
31 декабря 2025, 23:46 2041
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги
31 декабря 2025, 22:33 1284
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы; все еще актуально
31 декабря 2025, 18:55 3409
Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 1161
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4430
Цифровизация всей страны! К чему бы?
Цифровизация всей страны! К чему бы? наш комментарий
31 декабря 2025, 23:10 1555
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час
31 декабря 2025, 22:15 4555
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
Избранный мэр Нью-Йорка принесет присягу на Коране
31 декабря 2025, 22:35 2413
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 4442
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию…
Армения к Азербайджану. Без опоры на Россию… статья концептуальная
31 декабря 2025, 13:48 5046
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться