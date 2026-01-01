«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе

Премьер-министр Никол Пашинян в новогоднем обращении назвал предстоящие парламентские выборы важнейшим событием 2026 года.
«Именно на этих выборах граждане Республики Армения должны безоговорочно отстоять созданный ими мир, утвержденное ими государство, свою, то есть народную власть. Выборы будут свободными, справедливыми, демократическими», - заявил Пашинян, слова которого приводят армянские СМИ.
По словам премьера Армении, 2025 год стал «первым полноценным календарным годом мира». Пашинян считает, что это не случайное стечение обстоятельств, а «реализация стратегии, которую избиратели поручили действующему правительству и правящей партии по итогам выборов 2021 года, и которая выражена в идеологии «Реальной Армении».
«Нас обвиняют в протурецкой и проазербайджанской позиции, между тем наша задача — увидеть своими глазами и узнать наш регион и окружающую среду, не позволить того, чтобы наши... опасения по поводу противостояния в нашем регионе были использованы для манипулирования нами, для того, чтобы сломить нашу волю к независимости и суверенитету», - заявил премьер-министр, добавив, что власти Армении достигли этой цели.
По словам Пашиняна, в регионе происходят «эпохальные изменения»: впервые с момента независимости в Армению поставляются грузы по железной дороге через территорию Азербайджана, появляются «первые признаки двусторонней торговли с Азербайджаном, зафиксированы первые крупные торговые сделки». «Это новая история, которая пишется сейчас, и это история мира», - заявил Пашинян, назвав «краеугольным камнем мира» подписанные в Вашингтоне 8 августа документы.
Пашинян заявил, что 2026 год обещает быть очень активным в экономическом и инвестиционном плане, поскольку стартует реализация проекта «Маршрут Трампа» – Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP): «Это эпохальное событие, которое еще несколько лет назад казалось немыслимым».