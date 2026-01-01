USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина

02:33 888

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать российского президента Владимира Путина или его резиденцию на Валдае, как заявили в России.

В частности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, к такому выводу пришло ЦРУ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Американская разведка считает, что Украина пыталась ударить по военной цели, которую Киев уже поражал ранее. Цель расположена в том же регионе, что и загородная резиденция президента РФ, но эти объекты находятся далеко друг от друга. Издание не указывает, что за военный объект был целью атаки.

Журналисты намекают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, уже в курсе этих разведданных.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп репостнул редакционную статью New York Post с заголовком «Заявление об «атаке» на Путина показывает, что именно РФ мешает миру». В статье заявляется, что «атаки беспилотников на резиденцию Путина, скорее всего, никогда и не было». 

31 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинских дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков отметил, что о готовящемся налете стало известно 28 декабря около 19:20 по московскому времени, сама атака произошла в ночь на 29-е. Дроны были запущены из Сумской и Черниговской областей Украины и летели к резиденции президента РФ со стороны Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. 

В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 1557
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 5009
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
03:27 331
Народ проголосовал за лидера военной хунты
Народ проголосовал за лидера военной хунты объектив haqqin.az
03:18 387
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
02:33 889
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
02:05 874
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана новость дополнена
31 декабря 2025, 23:46 2496
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги
31 декабря 2025, 22:33 1512
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы; все еще актуально
31 декабря 2025, 18:55 3562
Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 1463
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4603

ЭТО ВАЖНО

В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 1557
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 5009
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
03:27 331
Народ проголосовал за лидера военной хунты
Народ проголосовал за лидера военной хунты объектив haqqin.az
03:18 387
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
02:33 889
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
02:05 874
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана новость дополнена
31 декабря 2025, 23:46 2496
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги
31 декабря 2025, 22:33 1512
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы; все еще актуально
31 декабря 2025, 18:55 3562
Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 1463
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4603
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться