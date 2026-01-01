Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина

В частности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, к такому выводу пришло ЦРУ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать российского президента Владимира Путина или его резиденцию на Валдае, как заявили в России.

Американская разведка считает, что Украина пыталась ударить по военной цели, которую Киев уже поражал ранее. Цель расположена в том же регионе, что и загородная резиденция президента РФ, но эти объекты находятся далеко друг от друга. Издание не указывает, что за военный объект был целью атаки.

Журналисты намекают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, уже в курсе этих разведданных.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп репостнул редакционную статью New York Post с заголовком «Заявление об «атаке» на Путина показывает, что именно РФ мешает миру». В статье заявляется, что «атаки беспилотников на резиденцию Путина, скорее всего, никогда и не было».

31 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинских дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков отметил, что о готовящемся налете стало известно 28 декабря около 19:20 по московскому времени, сама атака произошла в ночь на 29-е. Дроны были запущены из Сумской и Черниговской областей Украины и летели к резиденции президента РФ со стороны Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.