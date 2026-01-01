USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Первый ребенок в новом году в Азербайджане

02:42 506

В Азербайджане родился первый ребенок в новом, 2026 году.

По сообщению АПА, в ночь с 31 декабря на 1 января, в 00:01, в семье Гюльмамедовых, проживающей в городе Нахчыван, родился мальчик весом 2,6 килограмма 

В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 1557
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 5009
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
03:27 332
Народ проголосовал за лидера военной хунты
Народ проголосовал за лидера военной хунты объектив haqqin.az
03:18 387
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
02:33 889
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
02:05 876
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана новость дополнена
31 декабря 2025, 23:46 2496
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги
31 декабря 2025, 22:33 1512
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро былое и думы; все еще актуально
31 декабря 2025, 18:55 3562
Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29 1463
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура! беды с прошлого года
31 декабря 2025, 17:42 4603

