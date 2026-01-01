Первый ребенок в новом году в Азербайджане

В Азербайджане родился первый ребенок в новом, 2026 году.
По сообщению АПА, в ночь с 31 декабря на 1 января, в 00:01, в семье Гюльмамедовых, проживающей в городе Нахчыван, родился мальчик весом 2,6 килограмма
В Азербайджане родился первый ребенок в новом, 2026 году.
По сообщению АПА, в ночь с 31 декабря на 1 января, в 00:01, в семье Гюльмамедовых, проживающей в городе Нахчыван, родился мальчик весом 2,6 килограмма
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.