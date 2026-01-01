Народ проголосовал за лидера военной хунты

София (Болгария). Болгария перешла на евро с 1 января 2026 года… и стала 21 государством еврозоны

Ла-Пас (Боливия). Протесты шахтеров против решения президента Родриго Паса об отмене субсидий на топливо продолжаются уже вторую неделю

Пайлин (Камбоджа). Камбоджийские солдаты возвращаются из тайского плена. Таиланд освободил военнопленных в рамках соглашения о прекращении огня

Конакри (Гвинея). Подсчет бюллетеней на избирательном участке во время президентских выборов. Победителем выборов объявлен лидер военной хунты Мамди Думбуя

Дакка (Бангладеш). Женщина скорбит у больницы, где скончалась бывший премьер-министр Халеда Зия

Мукалла (Йемен). Над портом поднимается дым после авиаудара коалиции под руководством Саудовской Аравии