Народ проголосовал за лидера военной хунты

София (Болгария). Болгария перешла на евро с 1 января 2026 года… и стала 21 государством еврозоны
Ла-Пас (Боливия). Протесты шахтеров против решения президента Родриго Паса об отмене субсидий на топливо продолжаются уже вторую неделю
Пайлин (Камбоджа). Камбоджийские солдаты возвращаются из тайского плена. Таиланд освободил военнопленных в рамках соглашения о прекращении огня
Конакри (Гвинея). Подсчет бюллетеней на избирательном участке во время президентских выборов. Победителем выборов объявлен лидер военной хунты Мамди Думбуя
Дакка (Бангладеш). Женщина скорбит у больницы, где скончалась бывший премьер-министр Халеда Зия
Мукалла (Йемен). Над портом поднимается дым после авиаудара коалиции под руководством Саудовской Аравии
Стамбул (Турция). По главной торговой и пешеходной улице Истикляль, украшенной новогодней иллюминацией, курсирует старинный трамвай