Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением к согражданам, в котором уделил много внимания продолжающейся четвертый год войне.

По словам Зеленского, Украина прилагает все усилия, чтобы добиться мира, «но не любой ценой», поэтому переговоры идут тяжело.

Президент Украины отметил, что хотел бы сказать, что «долгожданный мир наступит через несколько минут, однако, к сожалению, пока такой возможности нет». «Но с чистой совестью я, мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все. И продолжает делать», - отметил Зеленский.

По его словам, мирное соглашение «готово на 90%», но именно те 10%, которые остаются, «будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы».

«Чего хочет Украина? Мира? Да. Или любой ценой? Нет. Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он очевидно за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы», - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Россия может быстро закончить войну, но не хочет этого делать: «Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других…»

По мнению украинского лидера, россияне говорят неправду, что война закончится, как только им отдадут Донбасс. Тот факт, что России до сих пор продолжают верить на слово – «это просто приговор общей международной безопасности», считает Зеленский.

Президент Украины акцентировал, что украинцам нужны прочные гарантии безопасности, которые будут ратифицированы парламентами европейских стран и США: «Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение».

Говоря о возможности окончания войны, Зеленский отметил, что «в 2026 году это возможно».

Зеленский признал, что ему было «совсем непросто» достичь «изменения градуса» в отношениях с новым руководством США: «Украина отстояла свое право голоса, а потому уважают нас, уважают Украину. И наиболее очевидное доказательство этого - семь встреч, которые были у меня в этом году с президентом Америки».

«И это счастье - счастье такое слышать, это гордость - быть президентом такого народа. И такого государства, которое выстояло…», - сказал Зеленский.

Напомнив о недавнем решении ЕС предоставить Киеву репарационный кредит на 100 миллиардов долларов, Зеленский назвал это чем-то «значительно большим», чем просто помощь на два года: «Это устойчивость нашей армии, это спокойствие для наших людей, это деньги, зарплаты, это пенсии. Да, это жизнь. И это справедливость, что в конце концов за это платит Россия».

Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25
