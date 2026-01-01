Трамп выводит войска из трех городов

«Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда несмотря на то, что преступность в этих городах значительно снизилась благодаря присутствию этих великолепных патриотов, и ТОЛЬКО благодаря этому», — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация выводит Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, добавив при этом в своем посте в социальных сетях, что федеральные силы «вернутся», если уровень преступности вырастет. Об этом информирует BBC.

Правительства этих трех городов и соответствующих штатов контролируют демократы.

Трамп заявил, что отправка войск Национальной гвардии или даже армейских подразделений в мегаполисы была необходима для борьбы с преступностью и защиты федеральной собственности и персонала от протестующих. «Мы вернемся, возможно, в совершенно ином и более сильном виде, когда преступность снова начнет расти — это лишь вопрос времени!», — добавил президент.

В последние месяцы Трамп вводил войска еще и в Мемфис, Новый Орлеан и Вашингтон. Эти города в своем посте президент не упомянул.

На прошлой неделе Верховный суд постановил, что Трамп не может использовать войска в Чикаго без согласия правительства штата Иллинойс. Судьи, рассматривающие иски, поданные городскими властями в связи с размещением войск, один за одним выносили решения о том, что администрация президента превысила свои полномочия, и не нашли доказательств, подтверждающих необходимость использования войск для защиты федеральной собственности от протестующих.

Используя свои президентские полномочия, Трамп также направил войска в Вашингтон и взял под контроль местную полицию, объяснив это ростом преступности.