Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Трамп выводит войска из трех городов

03:50

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация выводит Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, добавив при этом в своем посте в социальных сетях, что федеральные силы «вернутся», если уровень преступности вырастет. Об этом информирует BBC.

«Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда несмотря на то, что преступность в этих городах значительно снизилась благодаря присутствию этих великолепных патриотов, и ТОЛЬКО благодаря этому», — написал Трамп.

Правительства этих трех городов и соответствующих штатов контролируют демократы.

Трамп заявил, что отправка войск Национальной гвардии или даже армейских подразделений в мегаполисы была необходима для борьбы с преступностью и защиты федеральной собственности и персонала от протестующих. «Мы вернемся, возможно, в совершенно ином и более сильном виде, когда преступность снова начнет расти — это лишь вопрос времени!», — добавил президент.

В последние месяцы Трамп вводил войска еще и в Мемфис, Новый Орлеан и Вашингтон. Эти города в своем посте президент не упомянул.

На прошлой неделе Верховный суд постановил, что Трамп не может использовать войска в Чикаго без согласия правительства штата Иллинойс. Судьи, рассматривающие иски, поданные городскими властями в связи с размещением войск, один за одним выносили решения о том, что администрация президента превысила свои полномочия, и не нашли доказательств, подтверждающих необходимость использования войск для защиты федеральной собственности от протестующих.

Используя свои президентские полномочия, Трамп также направил войска в Вашингтон и взял под контроль местную полицию, объяснив это ростом преступности.

В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
03:27
Народ проголосовал за лидера военной хунты
Народ проголосовал за лидера военной хунты
03:18
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
02:33
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
«Это новая история»: Пашинян рассказал об «эпохальных изменениях» на Южном Кавказе
02:05
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
Обращение Ильхама Алиева к народу Азербайджана
31 декабря 2025, 23:46
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
31 декабря 2025, 22:33
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
Новогодняя победа: Джейхун Мирзоев в честь Фиделя Кастро
31 декабря 2025, 18:55
Праздничный салют в Баку
Праздничный салют в Баку
00:29
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
Нет снега, что с нефтью? Уходит Каспий, мелеет Кура!
31 декабря 2025, 17:42

