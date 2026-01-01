Макрон уходит

USD 1.7000
Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к гражданам страны заявил о намерении оставаться на своем посту до окончания срока полномочий в 2027 году.

«В соответствии с требованиями мандата, которым меня наделили граждане Франции, я буду продолжать работать каждый день — до последней секунды», — подчеркнул президент Франции.

Глава государства также подтвердил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. По его словам, в конце 2026 года начнется процесс подготовки к президентским выборам 2027 года, и это станет первой президентской кампанией за последние десять лет, в которой он не примет участия.

Макрон отметил, что сделает все возможное для проведения выборов максимально спокойно и прозрачно, в том числе для предотвращения внешнего вмешательства.

ЭТО ВАЖНО

Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
12:08 584
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика
10:26 1442
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:33 2443
Что Трамп пожелал на Новый год?
Что Трамп пожелал на Новый год? видео
11:32 586
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь видео
10:37 2048
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:15 7827
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 5091
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 8381
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
03:27 3955
Народ проголосовал за лидера военной хунты
Народ проголосовал за лидера военной хунты объектив haqqin.az
03:18 2922
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
02:33 3636
