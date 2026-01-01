Макрон уходит

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к гражданам страны заявил о намерении оставаться на своем посту до окончания срока полномочий в 2027 году.

«В соответствии с требованиями мандата, которым меня наделили граждане Франции, я буду продолжать работать каждый день — до последней секунды», — подчеркнул президент Франции.

Глава государства также подтвердил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. По его словам, в конце 2026 года начнется процесс подготовки к президентским выборам 2027 года, и это станет первой президентской кампанией за последние десять лет, в которой он не примет участия.

Макрон отметил, что сделает все возможное для проведения выборов максимально спокойно и прозрачно, в том числе для предотвращения внешнего вмешательства.