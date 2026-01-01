USD 1.7000
Наступает тяжелейший 2026 год…
Новость дня
Наступает тяжелейший 2026 год…

Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент

новая геополитика
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
10:26 1442

Израильская оценка наметившегося сближения между Арменией и Израилем формируется в последние месяцы не в дипломатическом вакууме, а в плотном информационно-аналитическом поле, где ключевую роль играют издания Maariv, Ynet, Haaretz, а также такие экспертные площадки, как Институт исследований национальной безопасности Израиля (INSS) и комментарии бывших сотрудников спецслужб.

Общий вывод, который проходит через эти источники, сводится к одному: речь идет не о стратегическом развороте Еревана, а о прагматичной попытке выживания после краха прежней системы опор.

Исторический фон армяно-израильских отношений описывается аналитиками без иллюзий. На протяжении десятилетий Армения воспринималась в Израиле как часть российско-иранского контура влияния на Южном Кавказе - региона, в котором у Израиля выстроено стратегическое партнерство с Азербайджаном. В Иерусалиме прямо связывали холодность отношений с Ереваном из-за военного и военно-технического сотрудничества Израиля и Баку, которое, по оценке Ynet, носит «структурный и долгосрочный характер» и не подлежит пересмотру ради тактических жестов третьих стран.

С Азербайджаном у Израиля все серьезно

Сдвиг в израильском восприятии Армении после событий 2020–2023 годов наметился из-за системного поражения армянской стратегии безопасности. Израильские аналитики признают, что после Карабаха в Ереване произошло «отрезвление»: ставка на Россию как гаранта безопасности оказалась несостоятельной, а Иран, несмотря на громкую риторику, не смог предложить Армении ничего конкретного, кроме дипломатических заявлений.

В обзорах по Южному Кавказу аналитики INSS прямо указывали, что Армения вступила в фазу «вынужденной диверсификации внешней политики», пытаясь расширить пространство маневра за счет Запада, Франции, США и в том числе Израиля.

Причины, по которым Армения начала зондировать почву для диалога с Израилем, продиктованы предельно прагматичным интересом Еревана к израильскому опыту в области беспилотных технологий, противовоздушной обороны, кибербезопасности и военной разведки. То есть направлениям, в которых Израиль является одним из мировых лидеров. При этом израильские источники прямо отмечают: речь идет не о поставках Армении оружия в классическом смысле, а о консультационном, технологическом и институциональном интересе, который Ереван не может реализовать в отношениях с Россией или Ираном.

Армения рассматривается Израилем не как союзник, а как возможный элемент более широкой региональной картины

Со стороны Израиля интерес к сближению с Арменией также носит ограниченный и осторожный характер. В аналитических материалах издания Maariv, ссылающихся на бывших сотрудников израильских спецслужб, Армения рассматривается не как союзник, а как возможный элемент более широкой региональной картины. Прежде всего, в контексте ослабления российского влияния и наблюдения за иранской активностью на Кавказе. При этом те же источники подчеркивают, что Израиль не намерен превращать Ереван в антииранский или антироссийский плацдарм, понимая ограниченность ресурсов и уязвимость армянского государства.

Ключевой элемент израильской оценки - нескрываемый скепсис в отношении глубины и устойчивости сближения на треке Ереван-Иерусалим, вызванный пониманием, что Армения остается тесно связанной с Россией экономически, энергетически и инфраструктурно, а ее политическая элита внутренне расколота.

Израильские аналитики подчеркивают, что любой резкий внешнеполитический маневр Еревана может быть быстро скорректирован под давлением внутренней нестабильности или внешних факторов. Именно поэтому в Израиле избегают громких заявлений и предпочитают формат «тихого диалога», без символических жестов, которые могли бы вызвать раздражение в Баку или Москве.

Израильские источники прямо предупреждают, что любые ожидания Еревана на «балансирование» Израиля между Арменией и Азербайджаном не имеют под собой оснований

Фактор Азербайджана в израильской оценке выносится в отдельный и принципиальный блок. В публикациях Ynet и Maariv неоднократно подчеркивалось, что стратегическое партнерство Израиля с Азербайджаном - в энергетике, безопасности и разведке - является красной линией, не подлежащей размыванию. Израильские источники прямо предупреждают, что любые ожидания Еревана на «балансирование» Израиля между Арменией и Азербайджаном не имеют под собой оснований. В этом смысле сближение с Арменией возможно только в рамках, не затрагивающих израильско-азербайджанскую ось.

Перспективы армяно-израильского диалога, по оценке INSS и обозревателей, зависят от нескольких факторов: способности армянского руководства проводить последовательную внешнюю политику, динамики отношений Еревана с Москвой и Тегераном, а также готовности Армении без иллюзий принять новую региональную реальность. Израильская аналитика подчеркивает, что речь может идти лишь о постепенном, ограниченном сближении - консультациях, обмене опытом, отдельных проектах. Но не о формировании полноценного альянса.

В конечном счете израильская оценка фиксирует главный вывод: Армения обращается к Израилю не из-за ценностного сближения, а из-за кризиса прежней модели безопасности. Израиль готов говорить и слушать, но не готов брать на себя обязательства. Это диалог без романтики, обещаний и стратегических иллюзий. И именно в этом израильские аналитики видят его единственную реальную основу.

