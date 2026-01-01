Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент

Израильская оценка наметившегося сближения между Арменией и Израилем формируется в последние месяцы не в дипломатическом вакууме, а в плотном информационно-аналитическом поле, где ключевую роль играют издания Maariv, Ynet, Haaretz, а также такие экспертные площадки, как Институт исследований национальной безопасности Израиля (INSS) и комментарии бывших сотрудников спецслужб. Общий вывод, который проходит через эти источники, сводится к одному: речь идет не о стратегическом развороте Еревана, а о прагматичной попытке выживания после краха прежней системы опор. Исторический фон армяно-израильских отношений описывается аналитиками без иллюзий. На протяжении десятилетий Армения воспринималась в Израиле как часть российско-иранского контура влияния на Южном Кавказе - региона, в котором у Израиля выстроено стратегическое партнерство с Азербайджаном. В Иерусалиме прямо связывали холодность отношений с Ереваном из-за военного и военно-технического сотрудничества Израиля и Баку, которое, по оценке Ynet, носит «структурный и долгосрочный характер» и не подлежит пересмотру ради тактических жестов третьих стран.

Сдвиг в израильском восприятии Армении после событий 2020–2023 годов наметился из-за системного поражения армянской стратегии безопасности. Израильские аналитики признают, что после Карабаха в Ереване произошло «отрезвление»: ставка на Россию как гаранта безопасности оказалась несостоятельной, а Иран, несмотря на громкую риторику, не смог предложить Армении ничего конкретного, кроме дипломатических заявлений. В обзорах по Южному Кавказу аналитики INSS прямо указывали, что Армения вступила в фазу «вынужденной диверсификации внешней политики», пытаясь расширить пространство маневра за счет Запада, Франции, США и в том числе Израиля. Причины, по которым Армения начала зондировать почву для диалога с Израилем, продиктованы предельно прагматичным интересом Еревана к израильскому опыту в области беспилотных технологий, противовоздушной обороны, кибербезопасности и военной разведки. То есть направлениям, в которых Израиль является одним из мировых лидеров. При этом израильские источники прямо отмечают: речь идет не о поставках Армении оружия в классическом смысле, а о консультационном, технологическом и институциональном интересе, который Ереван не может реализовать в отношениях с Россией или Ираном.

Со стороны Израиля интерес к сближению с Арменией также носит ограниченный и осторожный характер. В аналитических материалах издания Maariv, ссылающихся на бывших сотрудников израильских спецслужб, Армения рассматривается не как союзник, а как возможный элемент более широкой региональной картины. Прежде всего, в контексте ослабления российского влияния и наблюдения за иранской активностью на Кавказе. При этом те же источники подчеркивают, что Израиль не намерен превращать Ереван в антииранский или антироссийский плацдарм, понимая ограниченность ресурсов и уязвимость армянского государства. Ключевой элемент израильской оценки - нескрываемый скепсис в отношении глубины и устойчивости сближения на треке Ереван-Иерусалим, вызванный пониманием, что Армения остается тесно связанной с Россией экономически, энергетически и инфраструктурно, а ее политическая элита внутренне расколота. Израильские аналитики подчеркивают, что любой резкий внешнеполитический маневр Еревана может быть быстро скорректирован под давлением внутренней нестабильности или внешних факторов. Именно поэтому в Израиле избегают громких заявлений и предпочитают формат «тихого диалога», без символических жестов, которые могли бы вызвать раздражение в Баку или Москве.