Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь ударные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
Как сообщают телеграм-каналы, в результате атаки на НПЗ возникло возгорание.
January 1, 2026
