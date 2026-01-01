Американцы топят корабли

Военные США нанесли удары по трем судам в международных водах, которые, по утверждениям американской стороны, использовались членами наркокартелей, сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что суда шли по известному маршруту контрабанды наркотиков и перегружали наркотики», - говорится в сообщении командования.

В Южном командовании ВС США указали, что трое убитых находились на одном из судов, еще два человека покинули две другие лодки и отплыли от них, после чего военные потопили суда и известили Береговую охрану США для поиска и спасения людей.

Объединенная оперативная группа операции «Южное копье» нанесла удары 30 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета.