Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год…

Американцы топят корабли

10:45 1237

Военные США нанесли удары по трем судам в международных водах, которые, по утверждениям американской стороны, использовались членами наркокартелей, сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что суда шли по известному маршруту контрабанды наркотиков и перегружали наркотики», - говорится в сообщении командования.

В Южном командовании ВС США указали, что трое убитых находились на одном из судов, еще два человека покинули две другие лодки и отплыли от них, после чего военные потопили суда и известили Береговую охрану США для поиска и спасения людей.

Объединенная оперативная группа операции «Южное копье» нанесла удары 30 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета.

Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
Трамп о генерале Келлоге: «Он идиот»
12:08 590
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент
Для Израиля Азербайджан союзник, а Армения – элемент новая геополитика
10:26 1444
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы
Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы подводя итоги; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:33 2445
Что Трамп пожелал на Новый год?
Что Трамп пожелал на Новый год? видео
11:32 590
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь
Российский нефтезавод загорелся в новогоднюю ночь видео
10:37 2054
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях
Под угрозой добыча на трех крупнейших нефтяных месторождениях главное на этот час; все еще актуально
31 декабря 2025, 22:15 7830
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
В Финляндии задержали судно с азербайджанцами: при чем тут Раим Алекперов?
01:40 5094
Наступает тяжелейший 2026 год…
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25 8383
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
Зеленский обратился к украинцам: «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением»
03:27 3958
Народ проголосовал за лидера военной хунты
Народ проголосовал за лидера военной хунты объектив haqqin.az
03:18 2924
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
Американская разведка не подтверждает атаку на резиденцию Путина
02:33 3638

